Năsăudul va avea încă cinci cetățeni de onoare: cardinalul Francesco Monterisi, marchizul Fabrizio Mechi, sociologul Vasile Sebastian Dâncu, protopopul Ioan Dâmbu și președintele Consiliului Județean - Emil Radu Moldovan

Primăria va oferi cinci noi titluri de cetăţean de onoare al orașului Năsăud. Potrivit unor proiecte de hotârâre inițiate de primarul Mircea Romocea și adoptate de Consiliului Local cu unanimitate de voturi, în ședința de astăzi, vor primi titlul de ”Cetățean de Onoare al orașului Năsăud” personalități care au sprijinit Năsăudul ori și-au adus aportul pentru propășirea spirituală și economică a orașului academicienilor. Este vorba de: Cardinalul Francesco Monterisi, Marchizul Fabrizio Mechi - Duce de Pontassieve, Baron de Salle și Nobil de Fiesole, sociologul clujean Vasile Sebastian Dâncu, protopopul Năsăudului - Ioan Dâmbu și președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan.

Primii trei enumerați vor primi cetățenia de onoare a Năsăudului joi, 29 noiembrie, cu ocazia vizitei ocazionate de recepția donației din partea Vaticanului a computerului tomograf pentru Spitalul Orășenesc ”Dr. George Trifon”, în timp ce protopopul Ioan Dâmbu și președintele CJ, Emil Radu Moldovan, vor fi onorați de Năsăud pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României.

Iată câteva date despre noii cetățeni de onoare ai Năsăudului:

Cardinalul Francesco Monterisi:

Eminența Sa Cardinalul Francesco Monterisi, Arhipreot emerit al Bazilicii Papale Sf. Pavel fuori le Mura, s-a născut la 28 mai 1934 în Barletta, Italia. A studiat la seminariile pontificale minore și majore de la Roma și deține doctorate în teologie și drept canonic de la Universitatea Pontificală Laterană din Roma.

Eminența Sa a fost hirotonit preot la 16 martie 1957. A fost vice-rector și director spiritual al Seminarului lui Bisceglie și profesor la seminarul regional de la Molfetta.

În 1964, după ce a intrat în serviciul diplomatic al Sfântului Scaun, a slujit la nunțiatele din Madagascar și Egipt. După ce s-a întors la Roma, în 1970, a lucrat în secretariatul de stat care se ocupa de subiecte legate de Orientul Mijlociu.

La 24 decembrie 1982 a fost desemnat arhiepiscop de Alba Maritima și a fost consacrat la 6 ianuarie 1983. În același timp, el a fost numit nunțiu apostolic în Republica Coreea și a slujit până în 1987, când sa întors la secretariatul de stat și a fost insarcinat cu aspecte legate de Africa.

La 11 iunie 1993 a fost numit primul nunțiu apostolic în Bosnia și Herțegovina.

La 7 martie 1998 a fost numit secretar al Congregației pentru episcopi și a devenit secretar al Colegiului Cardinalilor.

La 3 iulie 2009 a fost numit Arhipreot al Bazilicii Sf. Pavel fuori le Mura din Roma.

Arhiepiscop emerit al Bazilicii Papale din St Paul în afara Zidurilor, 23 noiembrie 2012.

El a participat la conclavul din martie 2013, care l-a ales pe Papa Francisc.

Creat și proclamat Cardinal de Papa Benedict al XVI-lea în consistoriul din 20 noiembrie 2010 al Diaconiei din San Paolo alla Regola.

Marchizul Fabrizio Mechi - Duce de Pontassieve, Baron de Salle și Nobil de Fiesole

Excelența Sa Marchizul Fabrizio Mechi Duce de Pontassieve, Baron de Salle și Nobil de Fiesole s-a născut la Vasto (Chieti) în 19 aprilie 1973, căsătorit cu Maria Grazia Marchetta, are doi fii : Alessandro și Chiara. Încheie parcursul de studii până la dioploma de licență în drept iar după doi ani de practică juridică decide să se dedice vieții de întreprinzător.

Talentat și inventiv, astăzi este șeful unui grup important de firme din diverse sectoare de activitate, de la turism, la servicii de logistică și transport, cât și de siguranță autostradală, un birou de consultanță pentru firme și o companie de evenimente internaționale.

Are numeroase hobby-uri și pasiuni, de la istorie până la domeniul social, astfel că de-a lungul vieții sale a deținut și încă deține numeroase funcții în diverse organizații. Cităm doar câteva dintre acestea: Rector al Academiei Internaționale Maurițiene în care este un colaborator apropiat al Cardinalului Francesco Monterisi care este Mare Prior, Președinte al Academiei Heraldice – istorice din Abruzzo, Președinte al Corpului Auxiliar Internațional de Intervenție (Salvare) Maurițian, vicepreședinte al Patronatului din Provincia de Chieti din Acli, asociat al UCID (Uniunea Creștină a Întreprinzătorilor și Directorilor) de asemenea face parte din Confindustria (Federația Patronală din Italia).

Vasile Sebastian Dâncu

Născut la 25 noiembrie 1961 în Năsăud, Vasile Sebastian Dâncu a copilărit în satul Runcu Salvei, actualmente comună, județul Bistrița-Năsăud. Este fiul lui Vasile Dâncu, ţăran şi poet autodidact, şi al Floarei. Căsătorit din 1987 cu Maria (născută Oprea), are doi copii, Adriana Aurelia şi Adrian Sebastian. Studiile liceale le-a urmat la Bistrița și, ulterior, la Năsăud. A fost șef de promoție (1980) al Secției de Filologie-Istorie a Colegiului Național „George Coșbuc” Năsăud.

A absolvit Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, unde a obținut doctoratul în Sociologie. Și-a început cariera didactică la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” din Petroșani (Hunedoara), pe care a continuat-o, în calitate de cadru didactic, la universități de prestigiu din România: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”. Sociologia opiniei publice, sociologia mass-media și a comunicării de masă, securitate și gestiunea riscurilor, cultură și instituții sau cercetarea relațiilor interetnice sunt doar câteva dintre domeniile de expertiză pe care și-a concentrat cercetările pe parcursul activității universitare. Este membru al unor prestigioase asociații profesionale din România și străinătate: ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research), ISA (International Sociological Association), Societatea Sociologilor din România.

De-a lungul carierei didactice a pus bazele mai multor facultăți, centre de cercetare sau masterate în universităţi publice şi private din Bucureşti şi Cluj-Napoca.

Începând din anul 2000, Vasile Dîncu a fost implicat activ în viaţa publică din România. În perioada 2000-2004 a activat în Guvernul României, unde a deținut portofoliul Informațiilor Publice și ulterior a condus Agenția pentru Strategii Guvernamentale. A iniţiat politicile guvernamentale în domeniul transparenţei publice în România, fiind promotorul Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public şi al Legii privind transparenţa decizională în administraţia publică. A obținut un mandat de senator în Parlamentul României, în perioada 2004-2008, pe durata căruia a activat ca observator în Parlamentul European. În perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2017 a fost viceprim-ministru în Guvernul României, ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, unde a dezvoltat strategii şi politici publice în sensul creării unei administraţii publice inteligente, simplificate, conectate şi transparente, dar şi în vederea dezvoltării durabile a României.

În activitatea antreprenorială, a fondat două dintre cele mai importante companii de cercetare a opiniei publice şi cercetare socială din România: Institutul de Studii Sociale, Sondaje, Marketing şi Publicitate Metro Media Transilvania (1994) și Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie – IRES (2009). IRES nu este o simplă companie de cercetare; scopul Institutului este acela de a funcţiona ca un laborator de idei şi studii consacrat problematicilor de interes public, fiind interesat de impactul public al ideilor şi proiectarea viitorului. Tocmai de aceea, încă de la înfiinţare, în fiecare an IRES a lansat, gratuit, zeci de studii cu privire la tendinţele din societatea românească.

În paralel cu activitatea didactică și de cercetare, Vasile Dîncu este pasionat de jurnalism și a creat mai multe instituții media cu caracteristici unice în peisajul mediatic românesc, dintre care amintim: săptămânalul regional Transilvania Reporter, grupul de media regional Transilvania Media Grup, Revista de cultură și gândire strategică SINTEZA.

A publicat numeroase cursuri, lucrări și volume de sociologie, cercetare sociologică și publicistică, în care radiografiază societatea contemporană.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Cluj și publică sub semnătura Vasile Sebastian Dâncu.

Pentru activitatea sa a fost recompensat cu numeroase premii și distincții, cele mai recente fiind în noiembrie 2015: Crucea de Merit în rang de Cavaler al Ordinului de Merit al Republicii Federale Germania din partea Preşedintelui Republicii Federale Germania, Joachim Gauck, şi Profesor Honoris Causa al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Părintele Ioan Dâmbu

Născut într-o familie de ţărani credincioşi de la poalele Ţibleşului, în satul Suplai, protopopul Ioan Dâmbu a văzut lumina zilei la 22 august 1951. A urmat cursurile şcolii generale din sat, după care, în anul 1966 a fost admis la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, pe care l-a absolvit în 1971, an în care a fost admis pentru a urma cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu, pe care le-a absolvit în 1975. Tot în acest an s-a căsătorit cu Floarea Rus din Zagra, împreună cu care a dat naștere la doi copii, Ionel și Ana, iar în 29 august a primit marele har al Preoției, fiind hirotonit pe seama Parohiei Rodna. După o activitate bogată desfășurată în această parohie, doi ani mai târziu, a fost transferat în Parohia Zagra, pe care o păstorește și în prezent. Aici, într-o perioadă delicată a istoriei noastre, a construit din temelie o casă parohială, dar, mai important decât atât, a zidit și zidește în continuare sufletele credincioșilor.

În luna martie a anului 1988, vrednicul de pomenire Arhiepiscopul Teofil Herineanu, l-a ales protopop al Năsăudului, aceasta venind ca o confirmare a încrederii pe care ierarhul a investit-o în persoana părintelui Ioan Dâmbu. S-a bucurat de aceeași încredere și din partea Mitropolitului Bartolomeu Anania, alături de care a desfășurat o bogată activitate timp de 18 ani. Dragostea și încrederea actualului mitropolit al Clujului, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, reconfirmă alegerea negreșită pe care a făcut-o Arhiepiscopul Teofil în urmă cu trei decenii. Ca o recunoaștere a calităților sale, a fost ales să reprezinte Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului timp de patru mandate ca deputat în Adunarea Națională Bisericească, din 1996 până în 2012, iar între anii 2008 și 2012, a fost ales membru în Consiliul Național Bisericesc.

Dintre dinstincțiile primite, le amintim doar pe cele bisericești: Iconom în 1984, Iconom Stavrofor în 1989, Crucea Patriarhală în 2006, Crucea Transilvană în 2015, Ordinul „Mihai Vodă” în 2018.

Aprecierea de care se bucură Biserica Ortodoxă dar și statornicia ei, aici, în Țara Năsăudului, este rezultatul și rodul eforturilor de trei decenii ale părintelui protopop.

Emil Radu Moldovan

Personalitate marcantă a vieții politice și sociale din județul Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, a văzut lumina zilei în localitatea Chintelnic, la 17 septembrie 1968. Este licențiat al Facultății de Management din Cluj-Napoca. A făcut cursuri post academice, și un master în management politic, urmând și alte specializări în diferite domenii.

Și-a început cariera politică, plecând de la statutul de simplu membru, în luna martie a anului 2000, și a traversat, având diferite locuri de muncă și funcții, până ce a ajuns deputat, timp de două mandate, în Parlamentul României, iar din 2012 până în prezent este președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan se bucură de o largă apreciere în rândul cetățenilor județului. Investițiile din județul Bistrița-Năsăud, de orice fel, începând de la drumuri, școli, grădinițe, instituții publice, spitale, grijă deosebită față de instituțiile de ocrotire socială, multiplele activități culturale, sportive, înființarea de instituții publice ce cultivă și manageriază educația, toate în folosul comunităților locale, îi definesc personalitatea. Emil Radu Moldovan face parte din rândul oamenilor politici ai faptelor de omenie, responsabili față de misiunea pe care au primit-o, harnici, devotați și echilibrați. Emil Radu Moldovan este căsătorit și are o fiică.