România celor 100 de ani de ”singurătate”: Aici e scăldătoarea Vitezda: te arunci ori ba!

Este vorba de faimosul titlu al unui și mai cunoscut roman al lui Marquez. De fapt e vorba de ”Un veac de singurătate” și, cumva, veacul sună aici a eternitate. E eternitatea operei lui Gabriel Garcia Marquez. România nu e roman, nu e nici măcar o carte. România e doar o țară care împlinește 100 de ani, veacul încă e departe! Trecut-au anii, cei 100 de ani de la actele de unire, de la formarea în granițele stabilite la Trianon, a României Mari. Un deziderat, parcă așa îi spunem, cuvinte ce din coadă au să sune, un deziderat, hă hă, încă de pe vremea lui Burebista?

Ce înseamnă 100 de ani? Un stat tânăr și, care nu a apucat prea mulți ani de democrație pluripartitistă, parlamentară, că dictatorii pîndeau pe la toate colțurile noii Româniii, așa că de la Carol al II-lea, trecând prin regimul militar, nu dictatorial al Mareșalului Ion Antonescu, regim impus de cel de-al doilea război mondial, România va cunoaște ”deșertul” roșu, regimul Dej, și, mai pe urmă cel național-comunist al lui Nicolae Ceaușescu, toate lăsând urme în mentalul colectiv dar și în cel individual, România ultimilor 30 de ani fiind una a dezbinării, inutilității și a decăderii spirituale. Românii s-au chinuit să înțeleagă cu se se mănâncă democrația, doar că o mare parte dintre ei, dintre noi, suntem mai săraci, în timp ce o parte mică din societate a devenit falanga noilor îmbogățiți, falangă ajunsă deja la a doua generație.

România adevărată este cea din ”Rusoaica” lui Gib Mihăescu, din ”Întunecare” a lui Cezar Petrescu sau din ” Cel mai iubit dintre pământeni” a lui Marin Preda, e ”Titanic Valsul” lui Mușatescu, dar și cea din ”România pitorească” descrisă de Vlahuță. România are multe fețe, dar, indiferent de context sau circumstanțe, România nu e Cehia, Franța sau Germania, cu atât mai puțin Anglia sau Norvegia. “România e țara lui Ion” – iată o întreagă istorie rezumată magistral de Steinhardt în doar câteva cuvinte simple!

Suprarealismul e de la Paris, delirul o fi bun la Zurich, la cafenea. Aici nu-i acolo. Aici se oprește trenun-n gară, nu gara la tren. Aici e țara lui Ion a Fanarioților și a lui Soarbe-Zeamă, aici Vlad Țepeș i-a tras pe solii turci în țeapă, nu le-a spus “trageți întâi dumneavoastră, domnilor englezi”, iar Petrache Carp i-a arătat lui Vodă Carol că porumbul se mănâncă cu mâna, aici e pe viață și pe moarte, aici nu e decor sofisticat și suprem de nebunatic, nu-s draperii și delicii, nu-i paradis ori iad artificial, aici e ca la dugheană, ca la tejghea, ca la obor; ca la proces de clironomie; nu-i cu giuvaericale, e cu pietre, cu bolovani (și dintr-odată gândul mă poartă spre Brâncuși, țăran hotărât care-și cioplește materialul cu gesture mari de cosaș). Aici e scăldătoarea Vitezda: te arunci ori ba.

Eu cred că România democrată e o femeie de 30 de ani. Poate nu e femeia la 30 de ani a lui Balzac, dar nici o proastă de la marginea drumului, asta, pentru că eu nu am întâlnit femei proaste. Eu cred că nu există așa ceva. Cât despre România, ea ne iubește în felul ei, așa că, restul depinde de noi, dacă mai vrem sau nu mai vrem să stăm cu ea. În fond, nu te obligă nimeni să iubești o femeie, chiar dacă are 30 de ani, e frumoasă, oarecum bogată, dar e fițoasă, obraznică, inteligentă și are toate defectele din lume! Sigur că nu te obligă nimeni, dar, în acest caz, e bine să te privești în oglindă și să vezi cât de bine semănați!

La Mulți Ani România, la mulți ani români!