(FOTO) Atenție, materialul conține imagini șocante ! Un tânăr din Salva și pripășit prin Coșbuc s-a spânzurat după o dramă familială

(FOTO) Atenție, materialul conține imagini șocante ! Un tânăr din Salva pripășit prin Coșbuc s-a spânzurat după o dramă familială foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN

Un tânăr de 26 de ani a fost găsit spânzurat, în această dimineață, în casa în care locuia cu chirie din comuna Coșbuc, pe unul din dealurile localității. Trupul neînsuflețit al acestuia a fost descoperit, în jurul orei 7.30, de către un localnic, Grigore Pavelea, care venise să-l ia pe tânăr pentru a-i lucra în gospodărie. Văzând grozăvia, omul a alertat imediat autoritățile iar echipajele medicale și de poliție sosite la fața locului nu au putut decât să constate decesul.

Povestea tristă a celui spânzurat ne-a fost depănată chiar de cel care l-a și găsit. ”Pe băiatul acesta îl cheamă Nicolae Ceșa și era născut în 1992. Era din Salva, însă trăia în concubinaj cu o femeie aici la noi, în Coșbuc. Acesta a fost căsătorită și avea doi copii în urma mariajului, iar în urma relației cu Ceșa au mai rezultat doi copilași. Din ce știu, femeia s-a întors la primul bărbat și a luat cu ea toți cei patru copii iar acum uitați ce-a putut să facă acest tânăr ! Nicolae Ceșa mi-a mai lucrat în gospodărie, era harnic. Ieri, am rămas înțeleși că vine dis-de-dimineață să mai trebăluim ceva. Văzând că nu vine în dimineața asta, am venit eu după el. Când am ajuns la casa unde stătea mai mult prin bunăvoința proprietarului, m-am uitat pe ferestră și l-am zărit în genunchi. Credeam că se roagă, însă când am deschis ușa m-am îngrozit când l-am văzut spânzurat lângă cuptor. Păcat de tinerețea lui, avea toată viața în față...”, ne-a povestit Grigore Pavelea.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanţele în care s-a produs tragedia.