100 DE ANI, 100 DE BALOANE, 100 DE ZAMBETE la Școala Gimnazială Nr.1 Bistrita

Emotie,iubire de patrie,mandrie si speranta ne-au incercat sufletele de-a lungul unei intregi saptamani in care ,elevii scolii noastre ,indrumati de cadrele didactice,au desfasurat activitati dedicate CENTENARULUI MARII UNIRI.Lectii de istorie altfel,ateliere de lucru,intonare de cantece patriotice,afise si desene,dansuri populare in costumele traditionale,ne-au amintit ca ceea ce avem astazi se datoreaza strabunilor nostri si ca datoria noastra este sa pastram nealterate traditiile si obiceiurile din strabuni pentru a le transmite mai departe. Prin astfel de activități, elevii au devenit părtași la istoria națională a României iar prin afirmarea sentimentului patriotic, ei devin purtătorii valorilor și tradițiilor românești. Generatia 50 a Scolii Gimnaziale Nr.1 Bistrita, actualele clase a IV-a,au desfasurat pe parcursul zilei de ieri o lectie de istorie altfel,o lectie memorabila,avandu-l ca invitat special pe domnul profesor conferențiar, doctor in Istoria Artelor ,UBB ,Cluj-Napoca.,GHEORGHE MÂNDRESCU care ne-a redat episoade importante din istoria tarii noastre de pana la Marea Unire. Chiar si elevii claselor pregatitoare si I au avut parte de lectii de istorie pe intelesul lor,aratandu-se fascinati de povestile istorice prezentate. Evenimentele dedicate Centenarului au culminat astazi cu marcarea numarului 100 si cu lansarea celor 100 de baloane in culorile tricolorului,spre incantarea si bucuria tuturor celor prezenti in curtea scolii.A fost momentul in care,dupa intonarea imnuluinational,elevi, profesori si parinti,au strigat in cor :LA MULTI ANI ROMANIA!

Anamaria Tofan,consilier educativ Scoala Gimnaziala Nr.1 Bistrita