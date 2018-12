DIANA MORAR, PNL: Cel mai frumos dar pe care România se cuvenea să-l primească în ceas Centenar era un Proiect de ţară

Cel mai frumos dar pe care Romania se cuvenea sa-l primeasca in ceas Centenar al existentei sale ca stat intreg suveran si independent, era un Proiect de tara.

Un Proiect de tara care sa uneasca la o masa toti factorii decidenti si politici, lasand la o parte pentru o clipa interminabilele lor lupte si orgolii, pentru a contura un viitor de tara.

La 100 de ani de la Unire, Romania are nevoie de un sistem stabil in educatie, de sprijinirea cresterii natalitatii, de armonizarea fortei de munca, de dezvoltarea spiritului antreprenorial separat de banii de la stat, de reforma in sanatate, de scaderea numarului de asistati sociali, de domnia legii.

As simți speranța dacă cei care au putere sa construiasca pentru Romania, ar începe sa o faca acum pornind de la un reper comun, care sa ne implice pe toti. In loc de banii aruncati pe intregul festivism din zilele acestea, mi-ar fi placut sa simt ca tratam grav soarta Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire, ca o responsabilitate a fiecaruia dintre noi, transmisa peste veac de bravii sai fauritori.

Pentru ca, noi suntem azi, Romania! La multi ani!

Noi nu vom putea construi,

Privind doar in trecut un maine. (…)

Avem, azi, doar un Centenar

Si-o vesnicie inainte. (Andrei Paunescu).