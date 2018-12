Lechința și Galda de Jos – unite de copii în pragul Centenarului!

Zile încărcate, pline de bucurie și culoare în prag de Centenar. Clasele primare și Grădinița cu Program normal de la Liceul Tehnologic Lechința, au ales să marcheze 100 de ani de la Marea Unire, prin parteneriate educaționale cu Școala Gimnazială „Nicolae Drăgan”, Galda de Jos, județul Alba. Unde poți trăi UNIREA mai puternic, decât la ea acasă?!Aceste proiecte au fost gândite din dorința de a împrietenii cele două școli prin desfășurarea de activități comune, directe și indirecte, de a schimba experiențe, idei și opinii între cadrele didactice implicate, dar mai ales din dorința de a se cunoaște copiii noștri, de a socializa și de a lega prietenii.

Așadar miercuri, 28 noiembrie 2018, am pornit spre Alba Iulia, capitala istoriei românești, și am poposit și în satul de la poalele Trascăului, Galda de Jos, unde am fost întâmpinați cu o deosebită căldură și amabilitate de elevii școlii, de d-na directoare prof. Nicoleta Goia și de d-nele învățătoare Mihaela Popa, Călina Lațiu și Maria Albu, iar cei de la grădiniță au fost primiți de preșcolari și d-nele educatoare Adriana Lațiu și Liliana Toma.

Din parteneriatul claselor primare „Prietenia prin vers și culoare”, s-au desfășurat activitățile dedicate Zilei Naționale a României. Momentele artistice prezentate au consolidat sloganul acestor zile „Marea Unire nu se uită!” „Copacul prieteniei” – simbolizat de un brad împodobit în globuri tricolore și „Harta Unirii” – pe care au fost marcate cele două județe și cele mai reprezentative monumente istorice din Alba Iulia, (pe care urma să le descoperim mai târziu în orașul Unirii), au fost primele acțiuni comune, dintr-un lung șir de activități, pe care urmează să le desfășurăm.

Copiii celor două grădinițe au derulat prima temă din cadrul proiectului „Unirea văzută prin ochi de copil”, înfrumusețând „Copacul prieteniei” cu o ghirlandă tricoloră din o sută de inele și au cântat Unirea.

Am scris aceste rânduri pentru a demonstra că se pot face minuni, dacă există un minimum de înțelegere, de colaborare și de implicare.

O școală poate progresa, poate avea rezultate bune sau se poate face remarcată, doar prin coeziunea celor o păstoresc. Sunt mândră că am găsit și astfel de dascăli la Lechința, care și-au dorit și o astfel de deschidere.

Mulțumesc d-nelor învățătoare Mia Cornea, Mariana Râpan, Izabela Vălean și d-nelor educatoare Lavinia Matei, Daniela Mândrean de la Liceul Tehnologic Lechința, pentru implicare în debutul acestui parteneriat.

Nu pot să închei aceste rânduri, fără a fi recunoscătoare părinților care ne-au fost alături și care au participat activ la toate momentele desfășurate, fiind mândri că au fost integrați în realizarea acestui proiect.

Așteptăm în primăvară, să fim vizitați de copiii di Galda de Jos, pentru a le arăta frumusețile locurilor bistrițene.

Prof. înv. primar Dana Moldovan

Liceul Tehnologic Lechința