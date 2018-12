România se luptă pentru calificarea la Euro 2020 cu Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta

România are un singur ”balaur” în preliminariile Euro 2020, Spania, în rest putem fi croitorașul cel viteaz în tentativa de calificare la festinul fotbalistic de anul viitor. Putem spune asta după tragerea la sorți a grupelor preliminare ale Euro 2020, desfășurată astăzi la Dublin, eveniment ce a adus echipa de fotbal a României în Grupa F, alături de Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta.

O mică analiză personală făcută la cald după tragerea la sorți a preliminariilor Euro 2020: Din urna favoritelor consider că am avut că am avut ghinion și noroc deopotrivă, întrucât chiar dacă Spania e Spania să nu uităm că am remizat cu ei, 0-0, în martie 2016 la Cluj iar, la meciul de pe terenul lor, jumate dintre spectatori vor fi de-ai noștri. Apoi, pe Suedia am bătut-o în amicalul din 27 martie 2018 și consider că putem juca de la egal cu ”brazii” blonzi și cred că din urna a doua, poate doar Țara Galilor sau Austria puteau fi mai bune pentru noi decât Suedia (personal o consider mai slabă și decât Serbia - ca să mă refer un reper de actualitate). Ok, ajungem la Norvegia o formație mult mai abordabilă decât Bulgaria, Serbia, Irlanda, Slovacia, Israel, Turcia, Scoția sau Irlanda de Nord. Mai slab cotate decât norvegienii putea fi doar Finlanda, așa că adversar mai bun ca Norway nici că se putea mai bine. În ceea ce privește Insulele Feroe și Malta, ele nu contează în ecuația calificării, însă trebuie ca România să obțină maxim de puncte din dublele cu ele, pentru a fi la mâna noastră. Preliminariile se joacă în 2019, din martie pânâ în noiembrie, primele două clasate din cele zece grupe calificându-se la Euro 2020. Am mare încredere că naționala lui Contra poate să se califice la festinul europena, mai ales că suntem pe un trend ascendent după pârjolul lăsat de ”Hitler” Daum, naționala României având un palmares de invidiat în acest an: din 10 meciuri am câștigat 7 și am remizat în 3.

Iată componența celelaltor grupe din preliminariile Euro 2020:

Grupa A: Anglia, Cehia, Bulgaria, Muntenegru, Kosovo

Grupa B: Portugalia, Ucraina, Serbia, Lituania, Luxemburg

Grupa C: Olanda, Germania, Irlanda de Nord, Estonia, Belarus

Grupa D: Elveția, Danemarca, Irlanda, Georgia, Gibraltar

Grupa E: Croația, Țara Galilor, Slovacia, Ungaria, Azerbaidjan

Grupa G: Polonia, Austria, Israel, Slovenia, Macedonia, Letonia

Grupa H: Franța, Islanda, Turcia, Albania, Moldova, Andorra

Grupa I: Belgia, Rusia, Scoția, Cipru, Kazahstan, San Marino

Grupa J: Italia, Bosnia, Finlanda, Grecia, Armenia

Meciurile din preliminarii se vor disputa la următoarele date:

21–23 martie 2019;

24–26 martie 2019;

07–08 iunie 2019;

10–11 iunie 2019;

05–07 septembrie 2019;

08–10 septembrie 2019;

10–12 octombrie 2019;

13–15 octombrie 2019;

14–16 noiembrie 2019;

17–19 noiembrie 2019.

Turneul final va avea loc în perioada 12 iunie - 12 iulie 2020.

România a fost urna a patra, iar la Campionatul European din 2020 şi Bucureştiul va găzdui patru meciuri.