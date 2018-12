Au cinstit memoria eroilor ce au luptat pentru Marea Unire, alergând 50 km pe Via Transilvanica

Trei bistrițeni au ales un mod inedit pentru a marca Centenarul Unirii și a cinsti memoria eroilor care au căzut în luptele de reîntregire a neamului. Profesorii Cristian Pop și Sălăgean Ștefan, însoțiți de Ionuț Gabriel Pop, au alergat sâmbătă, 1 decembrie, pe Via Transilvanica, drumul amenajat de Tășuleasa. Cei trei temerari au străbătut, pe un frig cumplit, un traseu de 50 km, purtând fiecare câte un drapel național.

,,Am alergat 50 km cu Ștefan si Ionut pe Via Transilvanica- drumul care unește.

La început eram doar eu și Ștefan, voiam să alergam câte 50 km de fiecare și împreună să adunăm 100 km pentru 100 de ani de ROMANIA, țară pe care o iubim, dar ne-am bucurat mult să îl avem și pe Ionut lânga noi. La mulți ani, România!” a scris pe Facebook, profesorul de geografie Cristian Pop după eveniment.

,,Felicitări și vă multumesc, Cristi și Ștefan pentru 50 de km minunați pe drumul care uneste, . Nu a fost ușor, dar nu ne-am lăsat până nu am ajuns la final. România te iubim în fiecare zi și îți dorim mulți mulți ani frumoși! ”a fost mesajul lui Ionuț Gabriel Pop.

,,Ambasadorul Rosia Montana Marathon, Sălăgean Ștefan, a alergat de Ziua Națională 50 km, alături de prietenii bistrițeni Cristian Pop şi Pop Ionut Gabriel pe Via Transilvanica.

Au făcut această cursă pentru celebrarea a 100 de ani de la Marea Unire şi pentru a cinsti memoria eroilor care au luptat pentru împlinirea acestui ideal.

Felicitări pentru această cursă şi pentru exemplul vostru! LA MULȚI ANI ROMÂNI! LA MULȚI ANI ROMANIA!” a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a lui Ștefan Sălăgean de Rosia Montana Marathon.