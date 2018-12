Final de 2018, anul care a pregătit patru runde de alegeri. Află cum stau partidele în judeţul Bistriţa-Năsăud şi care este notorietatea actorilor politici la această oră

Anul 2018, dincolo de Centenar, este o perioadă importantă din punct de vedere politic şi, chiar dacă analizele politice „ plictisesc” , vă propun să vedem o aplicaţie a www.propolitica.ro asupra unor cifre venite din mai multe surse şi care surprind o poză a eşicherului politic bistriţean din primăvara Anului Centenarului. Este important de ştiut că marja de eroare a aplicaţiei o putem cota la +_ 3,2%.

2018 reprezintă perioada de timp în care partidele politice identifică viitorii candidaţi la euroalegerile din 26 mai 2019 şi îşi calibrează discursurile, ieşirile publice, acţiunile şi evenimentele pentru o abordare realistă a alegerilor prezidenţiale, momentul cel mai important al lui 2019 şi, care precede 2020, anul primarilor şi al parlamentarilor.

Cifrele aplicaţiei şi prima analiză



IMAS NOIEMBRIE 2018 NIVEL NAȚIONAL

PSD - 24,9%

PNL - 23,3%.

USR - 14,8%.

ALDE - 11,7%.

MRI - 8,2%.

UDMR - 5,8%.

PRM - 2,4%.

PMP - 2,1%.

PNTCD - 2,0%.

PRU - 0,3%.

Alt partid - 4,4%

PSD

Sondajele aruncate pe piaţă vorbesc despre o scădere masivă a cifrelor cu care este cotat PSD, sigur, în funcţie de cel care a comandat respectiva cercetare sociologică. Cu toate acestea, analiza noastră ne spune că PSD nu a putut scădea la 25-26% în ultimele 11 luni de zile, dar trebuie spus că uzura guvernării, schimbările de guverne, inflaţia, noile scandaluri politice își fac simțite efectele.

Factorul economic

România a avut în septembrie, pentru a opta lună consecutiv, cea mai mare rată anuală a inflaţiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preţurilor de consum de 4,7%, similar cu cel înregistrat în august, arată datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat). Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană (UE) s-a situat la 2,2% în septembrie, stabilă comparativ cu luna precedentă, în timp ce în zona euro inflaţia a urcat până la 2,1% de la 2% în august. În rândul statelor membre UE, cele mai mari rate anuale ale inflaţiei au fost înregistrate în România (4,7%), Ungaria (3,7%) şi Bulgaria (3,6%), iar cele mai scăzute în Danemarca (0,5%), Grecia (1,1%) şi Irlanda (1,2%).

Comparativ cu situaţia din august 2018, rata anuală a inflaţiei a scăzut în nouă state membre, a rămas stabilă în patru (inclusiv în România) şi a crescut în 14 ţări.

Cel mai semnificativ impact asupra creşterii anuale a preţurilor l-au avut preţurile la energie (0,90 puncte procentuale), urmate de preţurile la servicii (0,57 puncte procentuale) şi de cele la alimente, alcool şi ţigări (0,51 puncte procentuale).

Conform BNR, accelerarea ratei anuale a inflaţiei în primele trei trimestre ale anului 2018 se datorează acelor componente ale coşului de consum exogene sferei de acţiune a politicii monetare. Epuizarea acestui puseu inflaţionist are ca efect reintrarea indicatorului în intervalul ţintei începând cu ultimul trimestru din 2018. Toate acestea, afectează şi percepţia electoratului în privinţa PSD.

LA NIVEL NAȚIONAL

Partidul condus cu mână de fier de Liviu Dragnea a coborât sub pragul de 25%, arată sondajul IMAS pe luna noiembrie comdandat de USR şi obţinut de Adevărul. PNL e într-o uşoară creştere (23%), în timp ce USR are aproape 15%. Partidul lui Dacian Cioloş sare puţin de 8%. Aşadar, o alianţă între USR şi RO+ ar trimite cele două partide în ceafa PNL. Formaţiunea condusă de Călin Popescu Tăriceanu atinge aproape 12%.



Sondaj IMAS pe luna noiembrie: PSD - 24,9%. PNL - 23,3%. USR - 14,8%. ALDE - 11,7%. MRI - 8,2%. UDMR - 5,8%. PRM - 2,4%. PMP - 2,1%. PNTCD - 2,0%. PRU - 0,3%. Alt partid - 4,4%

Sondaj IMAS pe luna octombrie: PSD – 27,6% PNL – 21,9% USR – 13,1% MRI – 9,6% ALDE – 10,6% UDMR – 4,7% PMP – 4,1% PNTCD – 1,2% PRU – 0,3% PRM – 1,6% Alt partid – 5,3%

Sondaj IMAS pe luna septembrie: PSD - 28,1% PNL - 27,1% USR - 9,5% ALDE - 11,4 MRI - 10,1% UDMR - 5,6%

APLICAȚIE BISTRIȚA-NĂSĂUD, NOIEMBRIE 2018

PSD – 28,5-29%

PNL- 26%

ALDE- 12%

USR- 11,8

UDMR- 6

PMP- 5,4

PER- 3,8

MRÎ- 3

ALTELE- 3



Nici în judeţul Bistriţa-Năsăud situaţia nu e una mai specială, poate, puţin diferită, din decembrie 2016 şi până în decembrie 2018, scăderea fiind destul de mare, adică de la 45,5% la 28 %. Evaporarea procentelor o explicăm şi prin ricoşeul campaniilor anti-PSD de la nivel naţional, dar şi la o creştere pe „tăcute” a grupărilor de tip „Rezist” în BN. De asemenea, observăm elemente tot mai abrazive în discursurile politice ale opoziţiei, cu referiri directe şi ţinte identificate, viitorii contracandidaţi din 2020.



1. Pentru următorii doi ani contează modul cum evoluează situaţia de la nivel naţional, modulul economic fiind cel mai important. De asemenea, reacţiile, ieşirile publice şi relaţia cu electoratul a liderilor naţionali şi judeţeni va conta enorm pentru 2020.

2. Trebuie ştiut că bistriţeanul neimplicat politic, aleargă singur pe pista electorală, controlul asupra votului acestuia fiind inexistent. Cert, va conta 80% ce fel de lider va propune PSD pentru primăria Bistriţa, cum va arăta el, ce mentalitate va avea şi cât va semăna sau nu cu actualul primar Ovidiu Teodor Creţu. De asemenea, este foarte important modul cum se va poziționa actualul primar față de PSD, de candidat și de alegerile din 2020.

3. La fel de important este ce fel de candidatură își va asuma Radu Moldovan: lista consiliului județean sau o candidatură la fotoliul de primar, deși, Cristian Niculae este încă în cărțile partidului.

4. Un important vector pentru PSD la nivel județean este reprezentat de procentele care vor fi obținute la euroalegeri, cine va conduce Europa din 2019 încolo și cine se va instala la Palatul Cotroceni: dreapta sau stânga.



PNL

Liberalii sunt la nivel naţional dar şi judeţean într-o revenire de formă. O spun şi sondajele, o spune şi o parte din electorat, deşi, trebuie subliniat faptul că acesta este împărţit cu USR şi PMP. Nu mai departe, creşterea în sondaje nu este, neapărat, capacitatea liderilor PNL de-a organiza opoziţia, de-a reacţiona la nereuşitele PSD, cât mai ales refuzul oamenilor de-a mai aştepta materializarea promisiunilor din timpul campaniei electorale. Creşterea PNL la nivel judeţean de la 24,7 la 26% este explicabilă prin pierderea încrederii în PSD, chiar dacă în BN s-au făcut şi foarte multe lucruri bune, iar cele 58 de primării comunale au reuşit să acceseze multe fonduri europene. O situaţie similară o are Becleanul sau Năsăudul, doar Sg. Băi nu a reușit să facă toate aceste lucruri. Pentru evoluția viitoare, PNL trebuie să aibă în vedere calitatea liderilor, relația lor cu electoratul , capacitatea lor de-a prezenta și soluții la problemele cu care se confruntă oamenii.

1. Mai puțină critică, mai multe soluții economice sau sociale, ar putea fi mott-ul sub care PNL ar acționa în următoarea perioadă de timp.

2. De asemenea, PNL trebuie să facă eforturi serioase să oprească canibalizarea internă, loviturile sub centură și să împingă în față lideri care știu și pot să vorbească maselor, să aibă acea capacitatea de-a putea lucra politic alături de USR sau PMP, de-a înțelege încă din 2018 că 2020 va fi un an altfel, cu alegeri care vor avea și alte mize decât cele obișnuite, dar despre care vom vorbi la timpul lor.

ALDE

Cifrele ALDE reprezintă, de fapt, procentele unui PNL mai mic, deși, cele 10 procente sunt și rezultatul accesului la masa bogaților, jumătate din procente fiind ale lui Călin Popescu Tăriceanu, cel care și-a construit partidul și l-a promovat cu ajutorul unor motoare financiare dar și a unor lideri locali cu impact mediatic, Ioan Țintean fiind unul dintre aceștia. Cu un număr de primari apropiați de cel al PNL, ALDE poate fi un jucător important la toate cele 4 rânduri de alegeri: euroalegeri, prezidențiale, locale și parlamentare. Cu toate acestea, o poziționare bună depinde de soarta alegerilor prezidențiale, mai ales că Tăriceanu este, cu siguranță, unul din viitorii prezidențiabili, procentele scoase după campania din 2019, fiind extrem de importante pentru evoluția acestei formațiuni politice.

USR

Suprinzător sau nu, USR, fără vârfuri vizibile și cu notorietate, aparent, stă bine în orice fel de cercetare sociologică, iar în aplicația noastră observăm o creștere de peste 2 procente, ceea ce nu e rău dar nici nu putem vorbi de un salt politic calitativ, cu atât mai puțin cantitativ. Foarte legată de campaniile politice duse pe rețelele de socializare, USR, trebuie să coboare ”în țărână”, asta, nu neapărat pentru europarlamentare, dar e absolut obligatoriu să facă acest lucru pentru alegerile prezidențiale (n.red. – Chichirău nu are profil de candidat la președinția României a anului 2019) cu atât mai mult la alegerile locale din 2020. În afara facebook-ului, USR trebuie să găsească și alte variante de comunicare, sunt doar câteva enunțuri simple și care nu sunt nici măcar sugestive.

PMP

Se vrea și este un partid de lideri, dar, care are îl are pe El Primo: Traian Băsescu. Creșterea PMP la Bistrița-Năsăud, mică, dar importantă, aparține în exclusivitate muncii lui Ionuț Simionca. Intrat în Parlament la redistribuiri, Simionca a înțeles repede că, viteza cu care se impune la București va face din el un nume peste care nu se poate trece ușor. Harnic dar beneficiind de reflexe de politician, Ionuț Simionca trage, deocamdată, partidul după el. Important va fi de știut dacă partidul va face acest lucru, aici în Bistrița-Năsăud.

UDMR, PER și Verzii

Nicio surpriză în ceea ce privește UDMR, maghiarii reușind încă să își păstreze cele cinci procente, deși, ele nu se simt la nivel județean, cert, Bistrița fiind spațiul electoral unde voturile maghiarilor ajută direct Uniunea.

Cotat sub 5% , PER-ul ar fi trebuit să fie mult mai puternic și mai vizibil, dar faptul că a existat o fragmentare a partidului și apariția unui alt partid Verde, explică căderea, mai ales că o mare parte din votanții PER sunt pescari, sensibili la aceste mișcări politice și care nu rezolvă mai deloc problemele de mediu.

Municipiul Bistrița

Bistrița este și rămâne reduta cea mai importantă de păstrat în ceea ce privește PSD-ul și de cucerit de către PNL, USR , PMP sau de viitorii candidați independenți. Este de luat în calcul un candidat al grupărilor #Rezist , separat de cel al dreptei sau de cei ai partidelor de dreapta.

Notorietate și candidaturi

Știu că mai toți liderii politici se vor grăbi să spună că alegerile sunt departe, doar că ei știu bine că lucrurile nu stau chiar așa. De altfel, căutarea candidatului ideal pentru o primărie sau alta a început imediat după câștigarea alegerilor de unii și de pierderea lor de ceilalalți.

Deși, nu avem date certe asupra măsurării mai multor politicieni dar și altor personalități, sursele noastre dar și experiența fac posibile câteva enunțuri.

La nivelul județului Bistrița-Năsăud dar și al municipiului Bistrița există câteva personalități care au notorietate și, care, pot să candideze fără prea multe probleme de reprezentare fie la primăria Bistrița, fie pentru diferite funcții la nivelul Consiliului Județean sau la nivelul celor trei orașe sau a celor 58 de comune.

PSD

Radu Moldovan: notorietate ridicată, vizibilitate mare, putere de decizie similară. Poate candida atât la alegerile locale dar și la cele parlamentare. Deocamdată, infirmă orice fel de interes pentru o candidatură la primăria Bistrița.

Ovidiu Teodor Crețu: notorietate mare, pe plus dar și pe minus, existând grupuri #Rezist care nu îl mai vor la primăria Bistrița. Joacă încă tare, urmărind cu atenție mișcările pe scena politică, mai ales că după ce a anunțat că nu își mai dorește o nouă candidatură, acum susține că lucrurile pot merge și în altă direcție. Cu siguranță, un sondaj de opinie, dacă nu cumva acesta a fost făcut, va lămuri sau a lămurit deja problema.

Nicolae Moldovan, primar Beclean: Notorietatea foarte mare. Nu pare să refuze o nouă candidatură, deși, pare să ia în calcul și alte variante, mai ales că este o personalitate extrem de vizibilă în întreg județul Bistrița-Năsăud. Politician abil, Nicolae Moldovan este unul din polii de putere din PSD și poate candida pe orice fel de loc eligibil.

Daniel Suciu: Vizibil, cu suficientă de multă notorietate, noul lider al grupului PSD din Camera Deputaților are o opțiune clară și certă pentru vara anului 2020: fotoliul de primar al orașului Sângeorz Băi.

Doina Pană: rămâne mai departe o persoană importantă în PSD BN dar și în PSD-ul de la nivel național . Încă nu și-a exprimat în public vreo opțiune pentru 2019 sau 2020.

Cristian Niculae: teoretic este viitorul candidat al PSD la primăria Bistrița, dar cu siguranță, notorietatea sa este mult sub cea a lui Ovidiu Crețu sau a altor canndidați. Președinte al PSD Bistrița, el trebuie să confirme față în față cu omul simplu faptul că are priză și că este cel care va face față anului electoral 2020. De altfel, organizația pe care o conduce va trebui să confirme cu un procent format din două cifre la euroalegerile din 26 mai 2019.

PNL

Ioan Turc: președinte al organizației județene a PNL, Turc beneficiază de notorietate și de multă vizibilitate. Poate fi candidatul PNL la primăria Bistrița, deși, probabil își dorește mai mult o candidatură la alegerile parlamentare din 2020. Imagine bună, perfectibilă, rămâne doar ca PNL BN să confirme la euroalegeri dar și la alegerile prezidențiale.

Sorin Hangan: președinte al organizației municipale a PNL, consilier municipal. Notorietate bună, mai puțin vizibil. Sigur că își dorește confirmarea pentru o candidatură la primăria Bistrița, dar nu pot fi excluse și altfel de candidaturi. Sondajele vor spune cine este cel sau cea care va candida la fotoliul de primar al Bistriței.

Diana Morar: consilier municipal, șefa femeilor liberale, avocat; a început să își construiască propria imagine, având nevoie de mai multă notorietate. Nu a refuzat o intrare pe lista celor care ar vrea să candideze la primăria Bistrița.

Stelian Dolha: fost deputat și președinte al PNL BN, Dolha a fost cel care în 2016 a intrat într-o inegală cursă pentru primăria Bistrița. Are notorietate și imagine bună , doar că, din punct de vedere politic și sociologic, o nouă candidatură nu este foarte previzibilă, un nou post de parlamentar fiind unul mult mai de dorit, dar asta e doar părerea www.propolitica.ro , sigur, sondajele vor spune acest lucru dar și Ludovic Orban.

Dorin Dobra, fost senator și președinte al PNL Bistrița, profesorul Dobra și-a anunțat disponibilitatea de-a candida la primăria Bistrița, deși, nu știm dacă va fi măsurat sociologic pentru a intra într-o asemenea cursă.

Deputatul Robert Sighiartău: SG al PNL, funcția de la nivel național îl ajută să fie vizibil la nivel de București, dar aproape invizibil ca parlamentar bistrițean.

ALDE

Vizibil și cu multă notorietate este președintele Ioan Țintean și, într-o creștere de formă Gelu Muthi, candidatul de la această oră pentru primăria Bistrița.

În minus este vizibilitatea și notorietatea senatorului Ioan Simionca.

PMP

Ionuț Simionca are deja experiența unei candidaturi la primăria Bistrița. Deputat și președinte al PMP BN, Ionuț Simionca este vizibil și are notorietate, având posibilități să candideze atât la primăria Bistrița cât și pentru un nou mandat de parlamentar.

USR: Doi poli de influență: deputatul Cristina Iurișniți și fostul SG Mihai Bălan. Rămâne de văzut care este adevărata notorietate a celor doi și cum se va organiza partidul pentru alegerile care vor avea loc în 2019 și 2020.

Analiza citită este doar o fotografie a momentului noiembrie 2018, propunerea pentru următoarea analiză fiind finalul lunii ianuarie 2019. Citește peste câteva zile analiza despre euroalegeri și cum sunt ele privite în județul Bistrița-Năsăud.