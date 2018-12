Iuliu Maniu, ”vârf de lance” al iredentismului maghiar

Lupta segregaționistă a liderilor comunității maghiare din România a ajuns într-o nouă fază, prin proiectul de lege formulat pentru Parlament, cu speranța obținerii unei reprezentări procentuale în administrație și justiție, așa cum s-ar deduce dintr-un document al Unirii de acum 100 de ani. Emitentul acelui act a fost Iuliu Maniu, marele luptător pentru drepturile românilor de dincoace de munți. Se cunoaște că, în 14 noiembrie 1918, a sosit la Arad Oszkár Jászi pentru negocieri între partea română și reprezentantul guvernului maghiar. La întrebarea oficialului budapestan: În definitiv ce doresc românii, Maniu a răspuns tranșant, despărțire definitivă de Ungaria, evident, în vederea unirii cu regatul României.

În discursul de la Alba Iulia, Iuliu Maniu, președintele Consiliului Dirigent a spus textual, cităm: Noi, Onorată Adunare Națională, privim în înfăptuirea unității noastre naționale un triumf al Libertății omenești. Noi nu voim să devenim din oprimați, oprimatori, din asupriți asupritori. Noi voim să intronăm pe aceste plaiuri libertatea tuturor neamurilor și a tuturor cetățenilor. Noi propunem decretarea unirei cu Regatul României a întregei Transilvanii, a întregului Banat și a întregului teritoriu locuit de Români al Ungariei. Pe aceste teritorii locuiesc însă și alte neamuri, cu alte însușiri și alte tradiții. Noi nu voim să răpim individualitatea etnică nici ființa națională a acestor neamuri. Noi nu voim să răpim limba nimănui, ci vrem ca fiecare om să aleagă liber limba și credința în care vrea să trăiască atât în viața lui particulară cât și în legătura cu viața de Stat. Noi nu vrem să verse nimenea lacrimile pe care le-am vărsat noi atâtea veacuri, și nu voim să sugem puterea nimănui așa, cum a fost suptă a noastră veacuri dearândul. Noi ne încredem în trăinicia noastră și în vrednicia proprie și nu vrem să istovim forțele altora.

Este pasajul discursului căruia i se impută, în diverse cazuri, neîmpliniri, considerându-se că Regatul României nu a mers până la capăt în ceea ce însemnează acordarea de libertăți minorităților. Nu este foarte greu de observat că, Iuliu Maniu a formulat cele de mai sus, într-un entuziasm generos, în mod aproape liric, ținând cont de privațiunile și năzuințele seculare ale românilor din Ardeal, niciodată împlinite sub dominația austriacă și apoi sub cea austro - ungară.

Chiar dacă Maniu era un om de drept, doctor al Universității din Viena, în discursul său nu se fac precizări asupra aplicării concrete asupra posibilității acordării drepturilor promise, cu alte cuvinte, nu sunt statuați termenii, sub raportul conținutului, pentru a se putea deduce un cadru legal aplicabil. Este evident că referirea la fiecare om este pur și simplu inoperantă din perspectiva dreptului aplicat, deoarece s-ar putea să existe dincoace de munți grupuri de trei-patru oameni, de limbi: indoneziană, malgașă sau zulu, la limită, minorități atât de numeroase, încât societatea nu poate funcționa practic decât ca o babilonie.

Prea vizibil că, invocarea lui Maniu este fără teme practic și forțarea Partidului Social Democrat, aflat în dificultate, are esența unui exercițiu politic UDMR, echivalent cu așteptarea la cotitură. Asigurarea dată de președintele UDMR, Kelemen Hunor - nu vă vom fura Ardealul - nu convinge pe nimeni că inițiativa legislativă în discuție este pentru întărirea statului român. Numai că dezideratul formulat este atât de fantezist încât este de mirare că oamenii politici maghiari din România, socotiți adesea abili politic, au putut să scoată așa o trăznaie.

Interesant că tocmai Maniu, unul dintre partizanii unirii, este folosit în demersul iredentist de fază.