Mesajul unui tată pentru fiul militar, aflat în misiune în Afganistan: ,,Sunt mândru de tine! Mă rog la Dumnezeu să te întorci sănătos, acasă!”

Aleg să-și reprezinte țara în teatrele de operații, dar pierd momente importante din viața celor dragi. În lunile pe care le petrec în misiune, departe de țară, militarii români poartă în suflet regretul că nu sunt acasă, la evenimente importante din viața de familie și nu reușesc să-și îmbrățișeze apropiații decât prin intermediul internetului. Un astfel de regret l-a încercat recent și pe militarul bistrițean Daniel-Dorin Cucură. Aflat de patru luni în teatrul de operații din Afganistan, alături de militarii Batalionului 812 Protecția Forței ,,Șoimii Carpaților”, căpitanul Daniel-Dorin Cucură a transmis, prin intermediul Facebook, un mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a tătălui său: ,,Azi este despre tine, dragă tată. Este ziua ta, o zi specială, ziua când împlinești frumoasa vârstă de 65 de ani! Mi-ar fi plăcut să fiu astăzi acolo cu tine, în casă părintească și să îți spun doar atât: ,,tot înainte". Dar oricât de mult mi-aș fi dorit eu toate acestea, timpul și spațiul nu îmi permit acest lucru! Patria a avut nevoie de mine in altă parte și sunt sigur că tu înțelegi asta și ești mândru de mine! Dar vreau să știi că sunt cu sufletul și gândul alaturi de tine! Îmi lipsești mult, dragă tată! La mulți ani sănătoși și fericiți! Să ne revedem cu bine!”Contactat de redacția noastră, tatăl căpitanului Daniel Cucură ne-a mărturisit următoarele:,,Am aflat ce mesaj a scris fiul meu, deoarece mi l-a citit nepoata mea. Am fost foarte emoționat de cuvintele frumoase pe care le-am auzit și de faptul că, deși are foarte multe pe cap, fiul meu n-a uitat să-mi ureze ,,La mulți ani!”. Cu toate acestea, ziua mea de naștere n-a fost la fel de frumoasă ca anul trecut, mi-a lipsit prezența lui Daniel. Îi mulțumesc foarte mult pentru mesaj și îi doresc sănătate și putere de muncă. Daniel, vreau să știi că sunt mândru de tine, mi-e dor de tine și mă rog la Dumnezeu să te întorci sănătos, acasă!”.În teatrul de operații din Afganistan. căpitanul Daniel Cucură este comandantul Companiei 3 Protecția Forței ,,Cobras” din cadrul Batalionului 812 ,,Șoimii Carpaților”. Denumiți și ,,îngerii păzitori”, militarii din Compania 3 ,,Cobras” asigură protecția echipelor de instruire și consiliere a Forțelor Naționale de Securitate Afgane.Militarul bistrițean Daniel Cucură se află la cea de-a patra misiune în teatrul de operații din Afganistan. În anul 2014, apreciat pentru modul exceptional în care și-a îndeplinit misiunile specifice, a fost desemnat ,,Eroul săptămânii” în Comandamentul Regional de Sud din Afganistan și a primit Certificatul de Apreciere și emblema simbol pentru excelență „Live de Legend”.

Cristina RUSU

Sursă foto: Brigada 81 Mecanizată ,,General Grigore Bălan”