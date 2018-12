”Păunașii Salvei” i-au făcut pe românii din Madrid să se simtă ca acasă, de Crăciun

Chiar dacă sunt la mii de kilometri față de casă, românii din capitala Spaniei au avut, în ultimul sfârșit de săptămână, motive să simtă Crăciunul ca și cum ar fi acasă. Cauza: spectacolele de înaltă ținută artistică oferite de ansamblul folcloric ”Păunașii Salvei”, condus de profesorul Valer Fodorca. Delegația comunei Salva la Madrid a fost condusă de primarul Gheorghe Onul, la invitația Icăi Tomi - președinta Asociației Hispano-Române din Madrid, cea care este originară chiar din Salva.

Tinerii și talentații artiști sălăuani au dansat, au cântat, au colindat, pentru a ostoi toate dorurile românilor de meleagul iberic, solistele Alina Ceuca și Amalia Țuțuruga încântând pur și simplu. De colindele ”păunașilor” s-au bucurat și reprezentanții Ambasadei României din Madrid iar delegația din Salva a fost primită chiar și la primăria capitalei Spaniei.

”Doresc din tot sufletul să-i felicit pe copiii de la ansamblul "Păunașii Salvei", pentru tot efortul pe care l-au făcut, acela de a susține două spectacole într-o după-amiaza de decembrie, pentru noi, cei plecați de acasă, și să-i felicit de asemenea pentru talentul, autenticitatea, frumusețea, munca, amabilitatea lor de care au dat dovadă, deși credeam că, în timpurile astea, nu mai există! Sunteți niște copii extraordinari și, alături de îndrumătorii voștri, ne-ați umplut inimile de bucurie și căldură, ne-ați arătat că se poate obține orice, cu efort și muncă multă. Am descoperit în voi copilul român, pe care-l cunosc eu, și cu care am muncit și eu până am venit aici, acel copil, cu suflet bun, cu respect, muncitor și dornic de a face lucruri mărețe.Vă doresc mult succes în continuare, și nu uitați că modestia și talentul este ceea ce va înalță. Mulțumesc Ica Tomi, că ne-ai dat prilejul să trăim aceste momente”, a fost un mesaj transmis pe Facebook de Elena Botârlă, definitoriu pentru prestația sălăunilor la Madrid.