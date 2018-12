Petru Rareș și bistrițenii. O pledoarie pentru o normalitate istorică

Editura „Presa Universitară Clujeană” a publicat, în ,,Arhivele Bistriței”, într-o ținută grafică frumoasă, lucrarea „Petru Rareș și bistrițenii” (Editura Presa universitară Clujeană), coordonată de prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta, reunind conferințele Seminarului de Istorie, organizat la Bistrița, în data de 17 noiembrie 2015. Redăm în cele ce urmează conținutul lucrării care se bucură de colaborări de excelentă condiție.

Sub semnătura prof.univ.dr. Mircea Gelu Buta (Facultatea de Teologie a Universității „Babeș-Bolyai”), textul prefațator, ,,Rosturile istoriei”, aduce în mod real o privire proaspătă în modul prezent de a vedea istoria zonei noastre. Dacă în Transilvania medievală românii nu au avut majorități în mediul urban, dedicat cu preponderență activității politico-economice, cultura a avut ca leagăn îndeosebi mănăstirile, aflate în mediul rural, care merită reconstruite. Petru Rareş a avut o relaţie cu totul specială cu această zonă, reprezentând o parte semnificativă a Transilvaniei. În locul formulărilor propagandistice privitoare la aceste teritorii, prof.univ.dr. Buta propune o abordare a istoricilor profesionişti, cu expertiză în domeniu, pentru înlăturarea tensiunilor şi înlocuirea lor cu armonia pe care „numai adevărul şi înţelepciunea o pot da”.

Prima conferinţă a fost rostită la simpozion de mitropolitul Andrei al Clujului, Sălajului şi Maramureşului, iar chintesenţa ei se găseşte în sublinierea importanţei înfiinţării Episcopiei Vadului sub domnia lui Ştefan cel Mare, care a primit Cetatea Ciceului, a Unguraşului şi Cetatea de Baltă de la Matei Corvin, regele Ungariei. După ce domnul Moldovei a mai achiziţionat domenii, stăpânirea moldovenească mergea până în zona Lăpuşului, iar sub Petru Rareş episcopia avea sub jurisdicţie credincioşii ortodocşi de pe Someş, din Beclean, zona Bistriţei şi a Rodnei.

Academicianul Ioan Aurel Pop, rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”, şi-a intitulat conferinţa „Ierarhia bisericească a românilor din ţinuturile bistriţene în secolele XIV-XVII”, în care se afirmă dintru început că ,,Episcopia de la Vad este coniderată, ca şi Feleacul, un simbol transilvănean al lui Ştefan cel Mare, poate şi datorită faptului că satul Vad se află pe domeniul Ciceului, stăpânit efectiv de pomenitul domn al Moldovei. Dincolo de această tradiţie însă, întreaga istorie medievală a regiunii Bistriţei – şi cu atât mai mult istoria bisericească – se leagă de trecutul Moldovei”.

De la 1391, episcopia de la Peri (Maramureş) exercita jurisdicţia canonică în zona de nord, iar apariţia Episcopiei Vadului este datată cam la 1529, în 1531 fiind episcop de Vad Anastasie de la Putna. ,,Mai concret, spaţiile istorice care vin să susţină deschiderea românească a Arhiepiscopiei Feleacului erau Mărginimea cu Săliştea Sibiului, regiunea Braşovului, Severinului, Moldova, Ţara Haţegului, Banatul şi Maramureşul. Vadul, ridicat de Ştefan cel Mare ori, mai probabil, de Petru Rareş, a fost creat ca episcopie nu împotriva mitropoliei de la Feleac, ci dimpotrivă, spre susţinerea sa şi cu acordul autorităţilor locului”. În atât de văluritul istoriceşte pentru Transilvania secol XVI, prestigiul Feleacului a căzut uşor, din cauza oficializării Reformei protestante în Transilvania şi a devenirii Clujului „citadelă calvină şi unitariană”. „Biserica românilor din Transilvania a evoluat şi s-a afirmat în finalul Evului Mediu şi la începuturile perioadei moderne în condiţii dificile, neprielnice, cauzate de lipsa din regiune a unei puteri politice ortodoxe. (...) În acest context, în ciuda vicisitudinilor, scaunele episcopale, arhiepiscopale şi mitropolitane de la Feleac şi Vad au jucat un rol coagulant pentru spiritualitatea românească transilvană”, spune acad. Ioan-Aurel Pop în concluzia textului domniei sale.

Cel de-al treilea text al cărţii este intitulat „Tradiţie, continuitate şi unitate sau despre moştenirile moldave ale Transilvaniei” şi este semnat de preot prof.univ.dr. Ioan Chirilă, preşedintele Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai”, domnia sa stabilind o similitudine între istoria intrării anevoioase a românilor în Bistriţa şi în celelalte burguri transilvane. În continuare, profesorul Chirilă abordează zestrea de carte religioasă provenind de la Putna, Neamţ şi din alte mănăstiri ale Moldovei lui Ştefan cel Mare. „S-au păstrat vreo 59 de lucrări care sunt cunoscute şi atribuite perioadei lui Ştefan cel Mare, dar dintre acestea, vreo 20 pot fi găsite în străinătate”. Chestiunea proprietăţilor lui Ştefan cel Mare în Transilvania este pusă în relaţie cu cele deţinute de alţi domni români în Transilvania: Mircea cel Bătrân, Brâncoveanu şi alţii, în cazul voievodului moldovean fiind cunoscute procese pentru proprietăţi, la Conventul din Cluj-Napoca, cercetarea aparţinând academicianului Nicolae Edroiu. Despre structura posesiunilor moldoveneşti de dincoace de munţi profesorul Chirilă crede că: „Dacă Ştefan cel Mare a organizat Vadul, a pus la dispoziţia mănăstirii toate cărţile necesare pentru slujire, deci nu există niciun dubiu, doar că nu s-au păstrat”. Amintind înfiinţarea Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, autorul l-a amintit pe Nicolae Ivan, care a insistat să fie introdus Clujul pentru biruinţa românilor de a intra în oraş: „În momentul în care vorbim de legea strămoşească, vorbim despre această simbioză care s-a creat între jurisprudenţa ecleziastică şi jurisprudenţa pământului, care ne-a ţinut uniţi şi care ne-a dat puterea să trecem prin istorie, fără să fim şterşi din istorie. Când ai ca atribut credinţa, nu eşti salvat numai de ştergerea din istorie, eşti salvat şi de ştergerea din eternitate”.

Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, se concentrează asupra unei cvasipermanențe a relațiilor între provinciile istorice românești și anume asupra posesiunilor unora peste frontiera oficială, o întrepătrundere care poate însemna o relație întărită între ele. De la Mircea cel Bătrân se știe despre posesiunile Țării Românești în Transilvania (cetatea Bologa), Ștefan cel Mare - Cetatea Ciceului, Cetatea de Baltă (situată pe Târnave), menținute sub domnul Bogdan al III-lea, după o întrerupere, sub Ștefăniță Vodă (1525), apoi sub Petru Rareș și Cetatea Ungurașului, Almașului (de lângă Huedin), Rodna și Bistrița. Familia domnului Rareș a locuit un an și jumătate la Ciceu, vreme în care îi purta de grijă judele Thomas Boldorffer din Bistrița, „bunul nostru prieten”, cum era numit de domnitorul plecat la Constantinopole pentru a redobândi tronul. De acolo a scris Rareș: „Vom fi ce-am fost, și mai mult decât atâta”.

Textul academicianului Sorin Dumitrescu, „O jalbă cât un manual de domnie”, ne descoperă răsunetul uriaș pe care l-au avut în imperiul țarist câteva idei de domnie ale lui Petru Rareș, ajunse la muscali prin intermediul scrisorii „Plângerea lui Ivașko Peresvetov”, scrisă de curteanul rus cu același nume, care a trăit cinci luni la curtea domnului moldovean. ,,Plângerea, adresată pe la 1540 țarului Ivan cel Groaznic, pivotează în întregime în jurul domnitorului Petru Rareș, ales de Peresvetov dintre toate capetele încoronate ale Europei creștine ca model de înțelepciune și dreaptă credință și cuprinde citate masive din zicerile esențiale ale voievodului moldovean”. Pentru dobândirea înțelepciunii, Rareș îl îndeamnă pe țar să fie atent la „lectura” căderii Constantinopolului, care capătă conotații apocaliptice. Acad. Dumitrescu citează: ,,Și așa zice cu lacrimi la ochi voievodul românesc despre credința creștină: după păcatele noastre s-a întâmplat că am căzut în robia necredincioșilor și Străinilor de neam, pentru fărădelegea grecească, că Grecii au părăsit lumina pentru întunerec, au căzut în toate în herezie și l-au mâniat pe Dumnezeu cu mânie nepotolită”. Autorul presupune că între Rareș și turci ar fi fost o înțelegere după care Moldova ,,se bucura de suzeranitatea Înaltei Porți, ca teritorii și împărății tributar supuse”. Se crede că exista un proiect fanariot de a ridica un stat grecesc în Imperiul Bizantin, iar elitele fanariote, geloase pe afirmarea Țării Românești „...s-au grăbit să ceară sultanului înlăturarea grabnică, prin forță și culpe inventate, a voievodului Constantin Brâncoveanu și Antim Ivireanu. (...) Pentru Poartă, 1714 este anul fatidic, când turcii și-au călcat pentru prima oară cuvântul dat voievodului Petru Rareș!”.

Chiar dacă redusă ca întindere, cartea ,,Petru Rareș și bistrițenii”, coordonată de prof.univ.dr. Mircea Gelu Buta, reprezintă o sinteză atât de puternică încât demolează o întreagă mitologie a domniei minorităților din Transilvania, firește, bazată pe neadevăr, pe minimalizarea majoritarilor români. O face la vibrația și lumina zilelor noastre; marile adevăruri trebuie repetate din când în când.

Autorii sunt oameni de cea mai frumoasă și onestă condiție, de un nivel profesional ce nu suportă îndoială, de aceea așteptăm cu mare interes fasciculele următoare, conștienți de nivelul de referință în care se vor constitui pentru problematica tratată în segmentul considerat al istoriei.