Parada brăduților pentru vise împlinite, în 21 decembrie la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud

,,Parada brăduților pentru vise împlinite”, eveniment caritabil ajuns la cea de-a 8-a ediție se va desfășura vineri, 21 decembrie 2018, de la ora 17 la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud în cadrul programului ,,Crăciun în Bistrița-Năsăud”.,,Magia Crăciunului oferă bucurie, generozitate și împlinește dorințe în fiecare an. Parada Brăduților pentru Vise Împlinite a devenit un eveniment cunoscut în comunitatea bistrițeană. Plecând de la simbolul Crăciunului, bradul, am reușit să construim în fiecare an momente magice în care am cuprins toate emoțiile și generozitatea noastră. Parada Brăduților este un proiect de responsabilitate socială care a prins contur în urmă cu 7 ani de zile. Scopul nostru prin prisma acestui eveniment este acela de a dărui, a provoca zâmbete pe chipuri triste, de a împlini vise. În prag de sărbători, vă invităm pe toți cei care doriți să dăruiți din bucuria voastră!” precizează Agenția Prompt Communication, organizatorul evenimentului.

Cristina RUSU