Radu Moldovan despre ”Provincia Transilvania de Nord”: ”Nu cred într-un asemenea gen de proiect și nici în cealaltă Alianță!”

Președinte al PSD Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, fost purtător de cuvânt al PSD la nivel național, spune că a aflat din presă de ”Provincia Transilvania Nord” dar și de ”Alianța Vestului” .

Despre ”Provincia Transilvania Nord”, inițiativă a primarului municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, președintele Radu Moldovan spune că nu crede în asemenea gen de separări: ” Vreau să subliniez încă de la început că nu cred în separarea Transilvaniei de țară, mai mult decât atât, cred că în anul Centenar este un subiect cel puțin nepotrivit să creem noi o altă provincie al cărui scop nu pot să-l văd”, spune Moldovan.

În ceea ce privește ”Alianța Vestului” , structură gândită de primarii din Cluj-Napoca, Oradea, Arad și Timișoara, Radu Moldovan consider că este vorba de o platformă politică: ”Din punctul meu de vedere Alianța Vestului este o platformă politică, sau mai degrabă o răfuială în interiorul PNL, un grup de primari PNL ce vor să-i arate pisica lui Ludovic Orban înainte de europarlamentare sau de alte momente în care se negociază poziții pe liste”, punctează Moldovan.

Potrivit lui Radu Moldovan, în acest moment, România are nevoie de unitate, susținând faptul că ”protocoale pe alianțe sau provincii sunt încercări de manipulare a opiniei publice prin faptul că prin aceste protocoale se pot atrage fonduri europene direct de la Bruxelles (…) Am rugămintea să nu se mai manipuleze oamenii, pentru ca atât timp cât nu exiști ca unitate administrativă, ca regiune, nu se pot atrage niciun fel de astfel de fonduri, altele decât cele care sunt prevăzute și negociate de statul unitar și independent România”.

Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud vorbește de faptul că ar fi mai indicate discuții despre proiecte de dezvoltare comune între primarii și președinții de Consilii Județene din Transilvania: ” Cred că am avea nevoie să vorbim despre infrastructură, să discutăm despre modul în care am putea să urgentăm construcția de autostrăzi, de drumuri expres, oricând sunt dispus la așa ceva”.

Președintele Radu Moldovan a mai precizat că în ceea ce privește atragerea de fonduri europene, singurele entități care pot face acest lucru sunt regiunile de dezvoltare: ” Noi avem o regiune de dezvoltare Nord-Vest în care, pe lângă cele patru județe din „provincia Transilvania Nord” mai sunt prezente și județele Bihor și Cluj. Aici avem un comitet director, există o adunare generală cu mai mulți membri, iar acolo discutăm proiecte de dezvoltare de alianțe economice. Existăm într-un stat cu o anume legislație. Dacă cineva vine cu propuneri de îmbunătățire a legislației în acest domeniu, nu aș avea nimic împotrivă să susțin, dar nu aș încuraja discuții de genul separăm, creem o altă provincie, acestea sunt total neproductive și am alimenta alte zone care cer tot felul de autonomii”, a concluzionat Radu Moldovan.

Reamintim că : Mai multe localităţi şi consilii judeţene din Maramureş, Satu Mare, Sălaj şi Bistriţa vor lansa, până în 15 ianuarie 2019, o asociere numită „Provincia Transilvania de Nord”, scopul fiind consolidarea statului prin dezvoltarea economică a zonei. Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, iniţiatorul ideii, a declarat, marţi, corespondentului MEDIAFAX că „Provincia Transilvania de Nord” nu va fi o replică la Alianţa Vestului, nefiind un proiect cu tentă politică.

”Vom lansa până în 15 ianuarie 2019 Provincia Transilvania de Nord, o asociere a preşedinţilor de consilii judeţene de la Maramureş, Satu Mare, Sălaj şi Bistriţa-Năsăud, a primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ de la Baia Mare, Satu Mare, Zalău şi Bistriţa, alături de primarii de oraşe şi municipii din cele patru judeţe. Scopul este consolidarea statului romîn prin dezvoltare economică a zonei, o orientare spre competivitatea globală. Nu dorim să apărem ca o replică a Alianţei Vestului, nu suntem un proiect cu tentă politică, ne dorim doar dezvoltarea Transilvaniei de Nord. Prin acest demers nu ne dorim să avem o relevanţă doar la nivel regional sau naţional, ci să construim ceva bun şi pentru Europa şi să sprijim demersul european de a aduce, de exemplu, Ucraina, mai aproape de stabilitate şi echilibru”, a spus Cherecheş.