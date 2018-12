Ioan Țintean: Colectăm selectiv sau plătim taxa de economie circulară: 30 de lei pe tonă! Vezi ce transmite Țintean celor de la Supercom!

”Unde-i lege, nu-I tocmeală”. O spune vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Ioan Țintean, fiind vorba de faptul că, începând cu anul 2019, colectarea selectivă devine obligatorie. Contextual, Țintean face un apel către toți locuitorii județului în vederea colectării selective a deșeurilor.

” Toți, dar absolut toți locuitorii județului Bistrița-Năsăud trebuie să înțeleagă că în calitatea lor de producători de deșeuri, umede și uscate, este obligatorie colectarea lor selectivă începând cu ianuarie 2019”, spune Ioan Țintean.

De ce este nevoie de acest lucru?

Pentru că, arată Ioan Țintean, există Ordonanță 24/2018 care stipulează cât se poate de clar cum fiecare producător de deşeuri dacă nu selectează fracţia uscată de cea umedă va plăti 30 lei/tonă: ” Se numeşte taxă pe economia circulară. Unde-i lege, nu-i tocmeală. Cum poate fi redusă această sumă? Prin creşterea cantităţii de deşeuri fracţie uscată care să meargă la reciclare. Dacă noi toţi, municipiul mai ales, care produce 65% din deşeurile judeţului Bistriţa-Năsăud, vom face ceea ce trebuie, o campanie pentru conştientizarea cetăţenilor, vom ajunge să plătim mai puţin. Dacă nu, vom depune în continuare mult pe celulă şi vom plăti această sumă pentru necolectare selectivă”, spune Ţintean.



Supercom va avea parte de un contract cu multe clauze

Odată cu desemnarea celor de la Supercom drept câștigători ai licitației pentru colectare și transport al deșeurilor din întreg județul BN, Ioan Țintean, cel care se ocupă direct cu monitorizarea activității ADI Deșeuri dar și a firmei de salubritate, susține că viitorul contract care va fi semnat cu Supercom va fi mult mai draconic: ” După cele trei luni de predare-primire, nu voi mai accepta containere semiîngropate defecte, cu capace rupte, cu saci sparţi. Vom avea platforme care vor funcţiona normal şi suficiente maşini cu braţ din partea operatorului. S-au angajat prin ofertă că vor înlocui toţi sacii, că vom avea pubele, că vom avea containere semiîngropate şi suficiente maşini ca să ridicăm la timpul potrivit sacii plini. Au propus o sumă pentru conştientizarea populaţiei destul de mare”, a conchis Țintean.



SC Supercom SA a fost desemnată drept câștigătoarea licitației organizate de ADI Deșeuri în vederea stabilirii unui operator care să preia oficial și în baza unui contract clar, cu sarcinii precise și obiective de îndeplinit, activitatea de colectare și transport până la SMID-ul de la Tărpiu a deșeurilor din județul Bistrița-Năsăud.

Trei firme, trei oferte

Reamintim că deschiderea ofertelor a avut loc pe data de 10 mai, adică cu șapte luni în urmă, la licitație înscriindu-se trei firme. E vorba de S.C. RER Ecologic Service Buzău S.A. Firma a luat fiinţă în anul 1995.Societatea face parte din grupul de firme RER – RECUPERARE ECOLOGICĂ ŞI RECICLARE, grup care din iulie 2000 a preluat întreaga activitate a concernului RWE A.G. în domeniul salubrizării menajere şi stradale din România, fiind una dintre cele mai vechi companii ale prestigiosului grup RER Recuperare Ecologică şi Reciclare România. Cifra de afaceri a firmei de salubrizare a fost în 2016 la peste 7 milioane de euro.

Conform datelor de pe risco.ro (pe 2016 încă nu au fost publicitate), firma Activ Salubritate, care vrea să se ocupe de colectarea şi transportul deşeurilor din BN a avut în 2015 o cifră de afaceri… ZERO și un singur angajat, care nu știm din ce a fost plătit, din moment ce firma n-a avut niciun fel de activitate. În 2014, cifra de afaceri a firmei respective a fost tot zero, iar numărul angajaților … tot unu. În schimb, în 2013, fără niciun angajat, firma Activ Salubritate a avut o cifră de afaceri de 26.748 de lei. În 2012, firma a avut zero cifră de afaceri și zero angajați.

Cea de-a treia firmă intrată în marea afacere a gunoaielor este chiar Supercom, firmă ce deja operează în municipiul Bistriţa şi judeţ.

IMPORTANT DE ȘTIUT: E faptul că, Vitalia SA a câștigat licitația de colectare la 3.5 lei/persoană/lună, dar au reziliat contractul în 2016 și pe situația de urgență creată, primăriile din județ au încheiat contracte cu Supercom. ADI Deșeuri a încheiat acest contract pe perioadă determinată și din 3 în 3 luni prelungesc acest contract. Tarif mediul urban: 10 lei cu TVA/persoană faţă de 6,82 de lei cât a perceput Vitalia. În mediul rural, cetățenii vor plăti 3 lei/persoană/lună, dar NU mai mult de 12 lei/familie (familiile peste 4 membrii vor plăti tariful maxim, 120 lei/familie). Firmele plătesc 340 de lei, față de 360 de lei cât plăteau celor de la Vitalia Servicii pentru Mediu.