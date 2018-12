La un an de zile de la crima oribilă din Bistriţa Bârgăului - Ucigaşul bătrânului de 82 de ani a fost condamnat la 24 de ani de închisoare

În toamna anului 2017, o crimă abominabilă cutremura comunitatea din comuna Bistriţa Bârgăului, fiind vorba de un bătrân de 82 de ani, ucis cu bestialitate, după ce asasinul, Paul Toderaşc i-a incendiat gospodăria situată într-o zonă mai izolată, pe valea Bârnelor.

Oamenii din sat au povestit atunci că bătrânul locuia singur în casa respectivă și aflată într-un loc mai izolat, valea Bârnelor, fiind ajutat în gospodărie de un băcăuan de 23 de ani, tânărul fiind angajatul unui oier din comună, Vasile Cioanca, ce are în proprietate o turmă destul de mare. Un sătean care îl cunoaște mai bine pe tînăr spune că acesta nu era pentru prima dată în zonă, el locuind aici cam trei sau patru luni pe an, muncind cu ziua la diferite activități agricole.

La nici patru zile de la incendiu și misterioasa dispariție, anchetatorii au dat de capătul firului, găsindu-l pe principalul suspect al crimei, Paul Toderașc. Ciobanul de 23 de ani, și care lucra de mai bine de un deceniu la familia Cioanca din Bistrița-Bârgăului, iar asta câte 3 sau 4 luni pe an, a fost găsit la o stână din județul Vaslui.

Se pare că după comiterea crimei şi incendierea casei bătrânului, Toderaşc s-a dus în sat la crâşmă unde i-a cinstit pe cei prezenţi. Beat fiind s-a lăudat cu banii pe care îi avea asupra lui, circa 2.000 de lei, dar şi cu faptele comise până să ajungă în zona Bîrgăului.

„Mi-a povestit tot ce o făcut el: trafic de carne vie, babe violate şi mi-o mai povestit de o bătaie cu un bătrân, dar nu am ştiut că este vorba despre ăsta dispărut. Am văzut că are o grămadă de bani. Mi-o spus şi vânzătoarea că o avut 20 de milioane. A numărat în fața mea peste zece milioane. Banii erau cu sânge, şi pe mână avea sânge”, a povestit la acea vreme un adolescent de 17 ani, care petrecuse şi el în barul respectiv în acea noapte.

„A spus acolo că a omorât un bătrân”, a spus un alt martor.

Trimis rapid în judecată și condamnat

În martie 2018, procurorii l-au trimis în judecată sub acuzația de omor calificat, dosarul fiind judecat de o instanță a Tribunalului Bistrița-Năsăud, scrie gazeta de bistrita. Procesul a decurs foarte repede, astfel că pe 13 decembrie judecătorii au pronunțat sentința pe fond. Alexandru Paul Toderașc este condamnat la 24 de ani de închisoare cu executare. Pentru a pronunța această sentință, judecătorii bistrițeni au ținut cont de faptul că Toderașc mai avea una la activ, respectiv de 3 ani de închisoare pentru furt calificat și profanare de morminte, sentință pronunțată de Curtea de Apel Bacău.

