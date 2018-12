CE Handbal (f): România vs Olanda 20-24/ Terminăm pe a patra poziție

Naționala României de handbal feminin a terminat pe a patra poziție Campionatul European din Franța. “Tricolorele” au fost învinse de Olanda, scor 20-24 (8-15), după un meci în care au suferit 45 de minute (au fost conduse la opt goluri, 13-21), însă au oferit o ultimă impresie bună, marcând cinci goluri consecutive și luptând până la final. Jucătoarele noastre s-au trezit prea târziu, iar olandezele au obținut medaliile de bronz, profitând de problemele din apărarea noastră și de lipsa Cristinei Neagu. România a egalat a doua cea mai bună participare a sa la un Campionat European, terminând pe locul al patrulea și în 2000, când a găzduit competiția.

România a avut un traseu bizar la acest turneu final (patru victorii – patru înfrângeri). După trei victorii consecutive în grupa preliminară (31-28 vs Cehia, 29-24 vs Germania și 31-23 vs Norvegia), a urmat o Grupă Principală în care jocul echipei noastre a suferit din ce în ce mai mult (24-29 vs Olanda, 27-25 vs Spania și 29-31 vs Ungaria), iar pierderea Cristinei Neagu, care s-a accidentat în ultimele minute ale partidei cu Ungaria, ne-a lăsat fără cea mai bună jucătoare pentru ultimele două partide, cele mai importante: semifinala cu Rusia (22-28, meci în care am rezistat bine doar prima repriză) și finala mică cu Olanda (20-24, partidă în care am revenit pe final, prea târziu pentru a obține medalia de bronz.