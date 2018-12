Consiliul Județean a premiat performanța : 10 sportivi și antrenori și-au primit răsplata pentru eforturile depuse în 2018

Sala de ședințe a Consiliului Județean a găzduit astăzi un eveniment cât se poate de important pentru mișcarea sportivă a județului Bistrița-Năsăud – premierea sportivilor și antrenorilor.

E vorba de Martin Răzvan-Constantin (haltere), Măricuț Alexandra-Daniela (haltere), Cosma Cristina-Paula (box), Plaian Tania-Maria (tenis de masă), Oprea Ioana-Elena (tenis de masă), Nemaciuc Mihai-Claudiu (tenis de masă), Sîngeorzan Ioana (tenis de masă) și antrenorii, Saranciuc Mugur-Dan-Viorel (haltere), Zăpârțan-Nicolae-Dumitru (box), Filipaș Marian-Marcel (tenis de masă).

Iubitor al sportului de perfomanță, președintele Radu Moldovan a spus următoarele: ” Am avut bucuria de a acorda 10 premii unor copii de nota 10 care au dus județul nostru pe podium în competițiile sportive internaționale! Prin cele 10 premii acordate de către Consiliul Județean sportivilor și profesorilor care au avut rezultate deosebite la acțiunile sportive internaționale, am reușit și în acest an să premiem performanța. Sunt copii cu care ne mândrim și care fac cinste județului, sportivi dornici să ne demonstreze că reușita înseamnă muncă, implicare și efort. Felicitări tuturor, sportivi și antrenori, pentru dăruirea și profesionalismul cu care tratați fiecare competiție!”, a spus Radu Moldovan.