Gabriel Lazany și-a făcut bilanțul: ” La început, lucrurile nu au fost deloc roz”

Managerul Spitalului Județean de Urgență, Gabriel Lazany a susținut astăzi o conferință de presă alături de medicii ”implicați” în cazul fetiței mușcată de un câine și, care, nu ar fi fost tratată corect de dr. Livia Geambașu. Concluzia a fost una singură: medicul a acționat corect și conform uzanțelor. Cu toate acestea, Gabriel Lazany a anunțat că nu îi va mai prelungi contractul în 2019.Imediat după lămurirea subiectului respectiv, Gabriel Lazany, a făcut un scurt bilanț al perioadei de un an și jumătate trecută de la câștigarea mandatului de manager al SJU Bistrița.

Gabriel Lazany: ” După ce am preluat managementul spitalului am început să văd puțin altfel lucrurile, să le iau pe rând, să le analizez pe sectoare. Lucrurile, să știți, nu erau foarte roz. Nu e niciun secret în a vă spune acest lucru. De exemplu, pe partea de personal medical, 24 la sută dintre medicii spitalului erau medici pensionari. Am citit legislație de specialitate, am pornit concursuri. Doar în ultimele două luni, cred că am angajat peste 15 medici tineri. În următoarele 6 luni cred că vor mai veni cel puțin încă 10”.

Nu în ultimul rând, Lazany a punctat un lucru cât se poate de important – faptul că în primele șase luni de la preluarea mandatului să plătească toate datoriile spitalului. ” Am renegociat contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate și am reușit să aducem venituri suplimentare. De exemplu, pe partea de spitalizare continuă vorbim de sume de peste un milion pe lună în plus, asta înseamnă peste 33 la sută față de contractul anterior. Banii respectivi i-am împărțit: o parte către deficitul de personal, o parte către creșterea calității actului medical”, a conchis Gabriel Lazany.