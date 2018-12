Nicolae Moldovan: Există șanse mari să includem centura ocolitoare a Becleanului în Autostrada Nordului. În 2019, în oraș vor fi deschise 30 de șantiere care vor schimba total fața localității

Primarul orașului Beclean, Nicolae Moldovan a făcut în aceste zile un scurt bilanț al anului 2018, o altă perioadă bună a urbei de pe malurile Someșului Mare.

”În ultimii 10 ani, Becleanul a ajuns unul din orășelele cu cea mai mare dezvoltare din Transilvania. De altfel, dacă vreți să vorbim despre cifre și obiective, o putem face în felul următor: 70 de milioane de euro, 10 șantiere deschise, iar în 2019 vor urma alte 20 de obiective noi care se vor materializa în anii următori. Nu e puțin deloc”, spune Nicolae Moldovan.

O altă discuție majoră este cea legată de centura ocolitoare a orașului Beclean. Întrebat ce se mai știe în privința acestui subiect, primarul Nicolae Moldovan a explicat următoarele: ” Există mari șanse să introducem centura ocolitoare a Becleanului în cadrul viitoarei Autostrăzi a Nordului. Este o variantă care ar scuti mult orașul de anumite cheltuieli, dar, sigur, ne gândim foarte mult și la varianta creditului”.

Reamintim că Autostrada Nordului, ar urma să lege județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud și Suceava, fiind vorba de următoarele localități: Petea – Satu Mare – Baia Mare – Mireșu Mare – Dej – Bistrița – Vatra Dornei – Suceava. Legat de viitorul drum de ocolire al Becleanului, acesta ar face legătura între DN17 și DN17D, ar fi compus din 800 de metri de drum și un viaduct cu o lungime de 500 de metri. Valoarea investiției ar fi de aproximativ 60.000.000 de lei, deci undeva la 10 milioane de euro cel puțin. Odată construit, acest drum ocolitor ar putea fi preluat în Masterplanul General de Transporturi a României care are în vedere construcția unui drum expres în zona Becleanului.



Rep.: Sunt mulţi, sunt puţini cei aproape 20 de ani petrecuţi în administraţie, la cârma oraşului Beclean pe Someş? Mai aveţi putere să mergeţi mai departe?

Nicolae Moldovan: Eu nu gândesc în acest fel. Nu cred că aşa putem să mergem mai departe. Avem nevoie de putere şi ehilibru: vedeţi, de când ne naştem şi până când cade cortina, noi jucăm diferite roluri – prima dată îţi revine rolul de copil, pe urmă cel de elev, de student. Eu cred că la fiecare nivel să ne facem treaba foarte bine, să fim dedicaţi, să nu fentăm, să nu ne luăm în derâdere rolul pe care trebuie să îl jucăm. Până în 2020 mai sunt trei ani, aşa că mai este vreme, iar de lucru este. Mai am pe rol încă câteva proiecte care vor transforma şi mai mult oraşul Beclean, îl vor face să arate mai altfel, abia dupa implementarea lor, vom vedea ce perspective se deschid. Până la urmă, eu nu sunt primar că am vrut eu, sunt alesul beclenarilor şi exist graţie lor. Cât timp voi avea 50 plus un singur vot, voi rămâne să administrez acest oraş.

Rep: Încercăm altfel! Sunteți un primar puternic și un politician cu multă influență în PSD, președinte executiv, fratele dumneavoastră Ioan Deneș este senator. Cum se cuantifică puterea?

Nicolae Moldovan: A face perfomanță în politică este egal cu munca în echipă! Eu și președintele Radu Moldovan am ales să facem o echipă. Asta se întâmpla în anul 2000. Cred că am stat odată la un ceai, poate a fost vorba de o cafea și ne-am propus acest lucru. Au trecut 17 ani și ceea ce am stabilit atunci: să construim o echipă bazată pe respect și prietenie, urmând să ne implicăm la toate nivelurile. Eu cred că am reușit și datorită faptului că am fost onest în această echipă, că am fost cinstit și dacă a trebuit să am intervenții pentru diferite corecturi, le-am făcut cu calm, prietenește, cu tact, cu foarte mult tact. Am fost un element de echilibru în construcția PSD în județul Bistrița-Năsăud și, trebuie să recunoaștem faptul că am avut viziune bună în ceea ce îl privește pe Radu Moldovan. Sigur că am adus oameni noi în această echipă a PSD BN, nu doar pe senatorul Ioan Deneș. Lângă noi au venit foarte mulți primari, cu o mare parte dintre aceștia am o prietenie aparte, unii chiar mă consideră un reper, un model de-a face administrație. Voi rămâne în continuare un om de echipă. Nu am ambiții uriașe! Eu consider că nu e obligatoriu să fii primul pentru a reuși, dacă câștigă echipa, câștigi și tu!

Rep: PSD e la guvernare, dar nu trece prin cele mai bune momente ale sale! Dumneavostră sunteți un politician care a mai făcut predicții, a mai avut viziuni, să le spunem așa. Știu că nu agreați acești termeni, dar totuși, ce urmează?

Nicolae Moldovan: Există o anumită agitație cam la toate nivelurile de politică, ea e vizibilă la nivel înalt fiindcă se apropie 2019. Și în PSD, până nu se știe foarte bine cine este prezidențiabilul vor fi ample mișcări, asta pentru că nu e ușor să alegi un om, unul cu șansă pentru bătălia care ne așteaptă în 2019. Din aceste motive eu cred că 2019 va fi un an politic foarte interesant în PSD, dar și pe dreapta și în zona Cotrocenilor. Cred că vor fi ceva probleme, mai ales că orice prezidențiabil trebuie susținut de formațiuni politice puternice pentru a avea șansa de 50 plus 1. Încă avem necunoscute multe în această ecuație, poate doar prezidențiabilul dreptei să îl știm, Klaus Iohannis, dar până când pe stânga, adică în PSD nu se va ști numele celui care va intra în marele război, agitația continuă. Până la urmă, PSD a trecut prin momente și mai grele, iar agitația este explicabilă. Când vom avea prezidențiabilul, iar asta e obligatoriu să se întâmple în 2018, atunci când PSD va avea un bărbat adevărat și care are toate șansele să câștige alegerile prezidențiale. Noi am știut întodeauna să ne organizăm, este una din marile calități ale acestui partid: cultura organizațională.

Rep: Cât de important este Dumnezeu în tot ceea ce faceți?

Nicolea Moldovan: Fără Dumnezeu nu putem face nimic! Cine crede că este de capul lui se înșeală amarnic, adică nu a înțeles cât de volatil este totul: Deşertăciunea deşertăciunilor, zice Eclesiastul, deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciuni! Dacă vrem să avem sănătate care este lucrul cel mai de preț, nu avem decât a-l ruga pe Dumnezeu să facă aceasta pentru noi. Dar trebuie să o facem din suflet, din inimă și să avem acel bob de credință. O pot spune și în acest fel: dacă un om are o doleanță și eu o văd că este din suflet, din inimă și eu pot să o rezolv legal, mi s-ar rupe inima să nu o fac. Ei, să știți că eu omul limitat, cu defecte și supus greșelii, voi face tot posibilul să ajut. Credeți-mă am făcut-o de foarte multe ori și am ajutat foarte mulți oameni.



Rep: Unde se vede Nicolae Moldovan peste 20 de ani?

Nicolae Moldovan: Alin, vreau să vorbesc așa și să mă adresez ca unui vechi prieten: Eu sunt conștient că vine acel moment când va trebui să predau ștafeta de la primărie. Ți-am subliniat că în anul viitor vom prezenta acele obiective care vor schimba fundamental fața orașului aflat pe malurile Someșului Mare. La un moment dat, poate 2020, poate 2024, dar asta cetățenii o decid, trebuie să vedem cine vine din urmă, ce fel de lideri se formează, cum se formează aceștia, să predăm ștafeta. Pe urmă, la 70 de ani îmi doresc să vin în vizită la cel care va ocupa acest birou și să ne bucurăm de lucrurile care au fost și de cele care au fost continuate. Administrația unui oraș nu se termină nici în 2020, nici în 2024 dar nici în 2044... Mă văd venind în acest birou, un bătrânel grizonat, cu mult respect pentru primarul de atunci al orașului, dorind să privesc cu bucurie fiecare realizare, știind ce greu se fac lucrurile bune și folositoare oamenilor. Eu sper că fiecare generație va avea propriile ei realizări.