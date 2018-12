Ultima coridă pe 2018 – Radu Moldovan: Am reuşit să absorbim 105 milioane euro din cele 169 milioane euro disponibile la nivel naţional pe proiectele retrospective, adică 65% din fonduri.

Consiliul Județean s-a întâlnit astăzi în ultima sa ședință ordinară pe anul 2018, președintele Radu Moldovan, susținând, așa cum era de așteptat, o declarație la sfârșitul ședinței. El le-a mulțumit tuturor consilierilor județeni, indiferent de grupul politic din care fac parte, pentru modul în care au înțeles să sprijine proiectele care au vizat dezvoltarea județului. Potrivit celor spuse de Radu Moldovan, 2018 a fost, de departe, cel mai bun an din istoria administraţiei judeţene, din perioada postdecembristă.

„Vă mulţumesc tuturor pentru implicare în cel mai bun an al Consiliului Judeţean din perioada postdecembristă. O spun datele statistice şi rolul dumneavoastră în acest plen al Consiliului Judeţean este unul determinant. Vă mulţumesc că aţi înţeles cu toţii că ceea ce aşteaptă oamenii de la noi, în cel mai important for legislativ al judeţului, este rezolvarea problemelor de dezvoltare a judeţului şi nu dezbaterile sterile politice. Vă mulţumesc că am folosit fiecare dintre noi ştiinţa şi energiile noastre în mod pozitiv pentru a face lucruri bune pentru oameni

Pentru că în 2018, judeţul Bistriţa-Năsăud, a reuşit să absoarbă suma de 105 milioane euro din cele 169 milioane euro disponibile la nivel naţional pe proiectele retrospective, adică 65% din fonduri, președintele Radu Moldovan a felicitat întregul aparat de specialitate al Consiliului Județean: „Dacă v-aţi uita pe analizele făcute de instituţiile publice care gestionează proiecte şi fonduri europene, o să regăsiţi judeţul Bistriţa-Năsăud pe podium. Unii dintre noi întoarcem foaia şi punem podiumul invers, dar cel mai important lucru este că cetăţenii judeţului Bistriţa-Năsăud, unii dintre cei mai buni din România, pe care-i reprezentăm cu cinste în acest plen al CJ, văd cu ochii lor ce se întâmplă în acest judeţ. De fiecare dată este loc de mai bine. Sigur, ne dorim mai mult, dar cred că e momentul să transmit salutări de bine tuturor celor care prin efortul lor, mai mare sau mai mic, au contribuit la activitatea unui an special pentru Bistriţa-Năsăud şi asta va confirma istoria statistică””, a punctat Moldovan.

De asemenea, Radu Moldovan nu a uitat de toți cei 62 de primari din județul Bistrița-Năsăud, președintele Moldovan felicitându-I atât pe pe ei cât și pe angajații din aceste UAT-uri.

Cu gândul la 2019, președintele Radu Moldovan a spus următoarele: ” Ne aşteaptă un an 2019 extrem de important care, din punctul meu de vedere, va arăta foarte bine, pentru că avem foarte multe resurse financiare, inclusiv cu banii pe care i-am primit de la Uniunea Europeană înapoi. Bucuria mea este că şi anul 2019 va fi un an plin din punct de vedere al proiectelor de dezvoltare. Pe lângă multitudinea de proiecte ale Consiliului Judeţean, sunt şi mai multe proiecte ale primăriilor din Bistriţa-Năsăud. În momentul de faţă am ajuns în situaţia nedorită de a nu mai avea agenţi economici la licitaţii. Deficitul forţei de muncă în judeţ este unul major, companiile au contracte multe. Este o problemă care se va acutiza în perioada următoare. Sper să continuăm dezvoltarea judeţului Bistriţa-Năsăud”, a mai declarat Moldovan.

Pentru că 2019 este anul care deschide o lungă perioadă de agitație electoral, fiind vorba de euroalegeri și alegeri prezidențiale, Radu Moldovan a făcut un apel către toți consilierii județeni de-a lăsa politica în sediul partidului pe care îl reprezintă, activitatea lor fiind una exclusiv pusă în slujba cetățeanului din județul Bistrița-Năsăud.

Ordinea de zi a ultimei ședințe de Consiliu Județean:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului județului Bistrița-Năsăud pentru trimestrul IV al anului 2018

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2019

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției de Asociere între Județul Bistrița-Năsăud, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud și Fundația Hope and Homes for Children Romania în vederea construirii a două case de tip familial în județul Bistrița-Năsăud

4.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale și a tarifelor percepute în anul 2019 de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și instituțiile subordonate

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud, 2018-2022

6.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Echipei intersectoriale locale Bistriţa-Năsăud pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, prevenirea violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de tranzacție în vederea asigurării funcționării Centrului Cultural ”Dacia”.