Bistrița-Năsăud are 7 noi cetățeni de onoare. Festivitatea de premiere a avut loc la Metropolis și a fost moderată de președintele Radu Moldovan

E vorba de șapte personalități cu impact național: IPS Andei Andreicuț, Prof. Univ. Dr. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române sau de General-maior (rz.) doctor Ioan Manci, Prof. Univ. Dr. Liviu Petru Zâpîrţan, managerul SC Rombat SA, Ioan Repede, Ștefan-Vasile Dărăbuș, Director Regional pentru Europa Centrală și de Sud al Hope and Homes for Children, UK și Cristian Bodnar, care este un este un tânăr cercetător masterand la Universitatea Cambridge din Regatul Unit al Marii Britanii, care a obținut rezultate remarcabile în domeniul Tehnologiei Informației.

Așa cum era de așteptat, cuvântul de deschidere dar și întreaga ”operațiune” a fost condusă de președintele Radu Moldovan, cel care a subliniat faptul că se simte ” emoționat și onorat să fiu astăzi gazda unui număr impresionant de oameni de valoare ai județului Bistrița-Năsăud și nu numai”.

Radu Moldovan: ” Ne apropiem de una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, nașterea Domnului Nostru Iisus Hristos și mă bucur că împreună avem ocazia, să ne bucurăm de pace în România și în lume, și de un an care se încheie cu multe realizări concrete pentru județul nostru. De asemenea, Anul 2018 este unul cu totul special pentru toți cei care simt și trăiesc românește! Sunt 100 de ani de la momentul în care noi toți avem o țară, a noastră: România! ”România este patria mea, restul sunt doar țări!” - gândul lui Octavian Paler, cred că este expresia pură a ceea ce ar trebui să simtă toți cei care se declară îndrăgostiți de România!

În această săptămână am acordat alături de colegii mei vicepreședinți, domnii Vasile Puica și Ioan Țintean 281 de premii unor oameni care ne dau încredere într-un viitor mai bun: sportivi care au obținut medalii la campionatele europene și mondiale alături de antrenorii lor, profesori și elevi olimpici care au ajuns în fazele finale ale olimpiadelor școlare sau care au obținut rezultate remarcabile în domeniul științei și educației. Sunt preocupat alături de colegii mei să punem în valoare lucrurile bune și oamenii din jurul nostru. Din acest motiv am inițiat premierea celor mai buni elevi și sportivi și tot din acest motiv am inițiat acordarea titlurilor de ”Cetățean de onoare” unor personalități care prin cariera lor au făcut diferența.

E de datoria noastră, a celor care iubim România și pe români, să promovăm lucrurile care ne unesc, oamenii care ne inspiră și astfel să dăm tinerilor speranța că și în România pot avea un viitor frumos!

Sunt emoționat și onorat să fiu astăzi gazda unui număr impresionant de oameni de valoare ai județului Bistrița-Năsăud și nu numai! Încă de când am ajuns la Consiliul Județean simțeam că avem foarte mulți oameni valoroși care merită recunoscuți: sportivi, artiști, manageri de succes, profesori renumiți, medici și alte personalități care prin cariera avută au adus cinste județului și oamenilor din Bistrița-Năsăud!

Acest titlu este un simbol și nu aduce posesorului beneficii materiale și chiar din acest lucru, putem spune că valoarea sa este una neprețuită! Este parte din inima și sufletul bistrițenilor care de veacuri au știut să îi respecte pe cei care le-au făcut viața mai bună, indiferent dacă ei s-au născut pe aceste meleaguri sau nu!

Nu întâmplător, până acum au fost propuși pentru titlul de ”Cetățean de onoare al județului”, acei oameni care au schimbat comunitatea și societate în bine! Le mulțumesc pentru binele care l-au adus lumii și comunității noastre, de aici, din cel mai frumos loc de pe pământ, județul Bistrița-Năsăud!”.

Au mai vorbit înainte de festivitatea propriu-zisă și prefectul Ovidiu Frenț dar și viceprimarul Cristian Niculae.

Pe rând, cei șapte noi cetățeni de onoare au primit laudatio și au vorbit în fața unei săli arhipline.

Cine sunt cei șapte cetățeni de onoare ?

Ioan-Aurel Pop

Este o personalitate marcantă care şi-a pus amprenta asupra vieţii culturale a judeţului Bistriţa-Năsăud prin susţinerea a numeroase conferinţe, simpozioane și prelegeri.

În anul 2001, domnul Prof. Univ. Dr. Ioan-Aurel Pop ajunge membru corespondent al Academiei Române, membru titular în anul 2010, iar, în anul 2018, devine Preşedinte al acestei prestigioase instituţii.

Domnul Prof. Univ. Dr. Ioan-Aurel Pop are o carieră impresionantă de dascăl, cercetător şi autor a peste 70 de cărţi, tratate şi manuale universitare și a peste 500 de studii, articole sau recenzii.

Pentru remarcarea meritelor sale deosebite a obţinut titlul de Doctor Honoris Causa al universităţilor din Alba Iulia, Timişoara, Oradea, Cahul, Galaţi, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatea de Stat din Chişinău, Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chişinău, Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş.

Prezentare Laudatio – Profesor Universitar Doctor MIRCEA GELU BUTA



Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei Andreicuţ

Este o personalitate marcantă care şi-a pus amprenta pe viaţa socială şi culturală a judeţului Bistriţa-Năsăud prin implicarea în viața comunității și în special datorită inițiativei de a construi Centrul Misionar pentru Tineret ”Ioan Bunea” din Sângeorz-Băi.

În ceea ce priveşte cariera didactică, predă ca profesor universitar doctor în teologie, atât la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, cât şi la Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia al cărei membru fondator este.

Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei Andreicuţ a publicat 17 cărţi, numeroase broșuri de interes misionar, a înfiinţat trei mănăstiri, 10 parohii, 3 centre pentru tineret, un centru pentru cateheză, o grădiniţă, o şcoală primară și o şcoală gimnazială pentru recuperarea copiilor în abandon şcolar.

De-a lungul timpului, a obţinut numeroase diplome de recunoaştere şi preţuire, care au culminat cu Ordinul Naţional "Pentru Merit" în gradul de "Mare Ofiţer" oferit de Președintele României și titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca în anul 2012.

Prezentare Laudatio – Preasfințitul Părinte PETRONIU FLOREA, Episcopul Sălajului.

General-maiorul (rz.) doctor Ioan Manci

S-a născut în localitatea Beudiu, județul Bistrița-Năsăud. A studiat la Liceul Militar „Ștefan cel Mare” la Școala Militară de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu” și de-a lungul carierei militare a îndeplinit numai funcții de comandă, începând de la cea de comandant de pluton, la cea de comandant al Diviziei 4 Infanterie “Gemina” Cluj-Napoca..

Din 2010, ca încununare a unei cariere demne de invidiat, Dl. General-maior (rz.) Doctor Ioan Manci desfășoară o activitate didactică universitară la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, unde predă cursuri din domeniul securității naționale.

Datorită competențelor dobândite de-a lungul carierei militare, domnul General-maior (rz.) doctor Ioan Manci a devenit o personalitate militară emblematică pentru actuala generație și un motiv de mândrie pentru comunitatea din care provine.

Prezentare Laudatio – General de brigadă Doctor VIRGIL-OVIDIU POP, Comandantul Diviziei 4 Infanterie ”Gemina” Cluj-Napoca (și cetățean de onoare al județului Bistrița-Năsăud)



Profesorul . Univ. Dr. Liviu Petru Zâpîrţan

Istoric și filosof, este originar din judeţul Bistriţa-Năsăud, comuna Şieu-Odorhei. Domnia sa are o carieră impresionantă ca dascăl, dar și ca autor, publicând peste 60 de lucrări de specialitate în ţară şi străinătate.

În perioada 1995 – 2000 a fost numit Ambasadorul României la Luxembourg, iar la încheierea misiunii în această ţară a primit Ordinul "Marea Cruce de Merit a Marelui Ducat de Luxembourg". Din anul 2016 este Ambasador al României la Vatican, fiind numit Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României pe lângă Sfântul Scaun şi Ordinul Suveran de Malta.

De menționat că Domnul Prof. Univ. Dr. Liviu Petru Zăpârţan, începând cu anul 2012, este membru al Institutului European de Drept de la Viena.

Prezentare Laudatio –l Lector universitar doctor ION TUDOR FELEZEU

Ioan Repede

Este o personalitate marcantă care și-a pus amprenta asupra vieții economice și sociale a judeţului Bistriţa-Năsăud și a adus un aport important la dezvoltarea economică a acestuia, prin crearea de noi locuri de muncă şi realizarea unor proiecte sociale.

Și-a început cariera profesională ca tehnolog în cadrul societăţii ROMBAT S.A. Bistriţa, apoi Director de Cercetare şi Dezvoltare, devenind ulterior Director tehnic şi începând cu anul 1995 este Director general al aceleiaşi companii. SC Rombat SA Bistrița este una dintre companiile de top ale României și una dintre cele mai cunoscute din Europa.

Așa cum în fiecare, România se mișcă și datorită bateriilor Rombat, domnul Ioan Repede este la rândul său un promotor al sportului. Astfel, sub conducerea sa, societatea ROMBAT S.A. Bistriţa este unul dintre cei mai activi sponsori în plan sportiv din judeţ, implicându-se financiar în susţinerea echipei de handbal Gloria 2018 Bistrița-Năsăud.

Prezentare Laudatio : Vasile Bar, Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud

Ștefan-Vasile Dărăbuș

Este o personalitate recunoscută în plan național și internațional, în domeniul protecției copilului.

În calitate de Director Regional pentru Europa Centrală și de Sud al Hope and Homes for Children din Marea Britanie, coordonează proiecte în sprijinul protecției copilului în România, Bulgaria, Bosnia Herzegovina, Grecia, Republica Moldova, Transnistria și celelalte țări din regiune.

Proiectele Fundației Hope and Homes for Children România, au debutat în județul Bistrița-Năsăud în anul 2011 și de atunci aici s-au construit 5 Case de tip familial în Teaca, Năsăud și Bistrița.

În semn de deosebită apreciere pentru activitatea desfășurată în sprijinul reformei sistemului de protecție a copilului din România, Domnul Ștefan-Vasile Dărăbuș a fost decorat de către Președintele României cu Ordinul Național Serviciu Credincios în grad de Cavaler, iar începând de astăzi, Domnia Sa va fi și Cetățean de Onoare al Județului Bistrița-Năsăud.

Prezentare Laudatio Dragoș Bucurenci, Consultant de comunicare al Fundației Hope and Homes for Children (care a făcut un efort extraordinar să fie astăzi aici, în contextul morții bunicii sale, care va fi înmormântată vineri).

Cristian Bodnar

Este un tânăr cercetător masterand la Universitatea Cambridge din Regatul Unit al Marii Britanii, în cadrul grupului de Inteligență Artificială și Biologie Computațională. Cercetează algoritmi genetici pentru roboți autonomi capabili de a învăța singuri cum să performeze în diverse medii.

Marea performanță intelectual-cognitivă și de cercetare a fost recunoscută și răsplătită prin conferirea celei mai importante distincții care poate fi cucerită de studenți, și anume “The Undergraduate Awards 2018” – premiul cunoscut și drept „Premiul Nobel Junior”.

Prezentare Laudatio –IOAN POP, Colegiul Național ”Liviu Rebreanu” Bistrița

În cadrul Galei de Premiere, Consiliul Județean a acordat și mai multe diplome de excelență unor persoane care prin munca desfășurată au dat dovadă de mult suflet față de semenii lor. Este ” un semn de recunoștință pentru un suflet care a pus mai presus de orice bucuria de a da speranță și de a construi destine”, a spus Radu Moldovan. Au primit diplome de excelență următoarele asistente maternal: Victoria Moldovan, Ana Palage, Mărioara Bușcoi, Maria Lazăr dar și familia Ioan și Florița Veconiu.

De asemenea, au primit ” Diplome de excelență” mai mulți se foști sau actuali secretari de primării: Maria Șotropa, Poiana Ilvei, MIhail Vereș, Zagra, Maria Șugar, Consiliul Județean și Lucian Naghi.

Au mai primit diploma și felicitări publice: Alexa Dragu, Cristian Moldovan și Asociația TĂȘULEASA SOCIAL pentru cel mai original și frumos proiect lansat în Anul Centenar, ”VIA TRANSILVANICA”. Pentru primul drum care unește românii din toată România și pentru primii 134 km inaugurați în județul Bistrița-Năsăud.