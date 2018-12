Sărbătoarea Crăciunului, la Liceul Tehnlogic din Feldru

Crăciunul este sărbătoarea care aduce o bucurie imensă în sufletele oamenilor de pretutindeni, de la cei mici și până la cei mai mari. Este ziua în care creștinii se reunesc în biserică și în familie pentru a celebra Nașterea Domnului Iisus Hristos.

În fiecare an, Nașterea Domnului oferă bucurie, speranță și pace interioară tuturor oamenilor, indiferent de apartenența lor confesională și etnică. Crăciunul are, pe lângă aspectul profund spiritual, darul de a lega într-o singură simțire întregul glob pământesc. Sărbătoare a iubirii, a iertării și a generozității, Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos imprimă vieții oamenilor o bucurie caracteristică, un afect ce eliberează sufletele din lagărul cotidianului, împărtășind câte o picătură din dulceața eternității. Crăciunul ideal ar fi cel în care ar domni peste toată omenirea un adânc sentiment de credință și dragoste pentru aproapele său, manifestată fără echivoc în cadrul societății pe parcursul întregului an.

Pornind de la frumoasele idei exprimate de prezentatorii programului Alina Marti și Ionuț Flămând, elevii Liceului Tehnologic Feldru, începând cu clasele a II-a până la clasele a XII-a, au prezentat o serbare închinată Sărbătorii Nașterii Domnului.

În încheierea spectacolului grupul vocal al cadrelor didactice alcătuit din: Călin Sbîrciu, Claudia Boar, Octavia Costînaș, Ioana Nechiti, Maria Paneș, Varvara Varvari, Dana Zăpârțanu, Viorica Iloie, Viorica Ștefan, Ana-Maria Bindea, Nastasia Girigan, Mădălina Lipan, Ana Gavrilă, Elena Gavriloaie, Victoria Răzvanță, Ioana Oltean, Simona Seserman condus de profesorul Leon Scridon.

În final au adus cuvinte de laudă micilor artiști directorul școlii Călin Sbîrciu, primarul comunei Grigore Țiolan și preotul Ioan Clapa care a încântat spectatorii cu grupul de colindători condus de domnia sa.

Consilier educativ, prof Octavia Olivia Costinaş