"Pa la noi, pa la Caian" a ajuns la a opta ediţie. Primarul Paul Ştir l-a avut „oaspete” pe Alexandru Pugna

"Pa la noi, pa la Caian" a ajuns la a opta ediţie. Primarul Paul Ştir l-a avut „oaspte” pe Alexandru Pugna

Căminul Cultural din comuna Căianu Mic a fost a doua zi de Crăciun gazda unui eveniment cu tradiţie pentru căienari: Festivalul de Colinde „Pa la noi, pa la Caian”. Evenimentul a prilejuit întâlnirea cu colindul prin colindătorii ce au adus mesajul Naşterii Domnului. Au fost prezente grupuri de colindători de pe Valea Ţibleşului, precum şi din alte zone ale judeţului, iar gazde au fost colindătorii de la Mioriţa, elevi ai Liceului Tehnologic Ion Căian Românul, coordonaţi de prof. Mihaela Retegan.

Invitatul acestei ediţii nu a fost nimeni altcineva decât Alexandru Pugna , fiu al satului Căianu Mic, Ministru-Secretar de Stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Paul Ştir, primar: „A fost o mare onoare pentru noi să-l avem în mijlocul nostru pe domnul Pugna Alexandru, fiu al satului Căianu Mic, Ministru-Secretar de Stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Vă mulțumim domnule ministru pentru prezența dumneavoastră și pentru tot sprijinul acordat dezvoltării comunei noastre!

Alături de colegii mei din cadrul primăriei am vestit nașterea Domnului Isus Hristos în prezența concetățenilor noștri, care au partcipat într-un număr impresionant la festivalul de colinde.

Vă mulțumesc, oameni buni, pentru toată susținerea și participarea într-un număr atât de mare la ediția din acest an a festivalului nostru de colinde!

Mulțumesc pentru prestațiile de excepție grupurilor de colindători de la Liceul Tehnologic "Ion Căian Românul" și Școala Gimnazială Dobric, Ansamblului Folcloric "Sub Poale de Țibleș" Căianu Mic - coordonat de d-na prof. Mihaela Retegan și Părintele Paroh Alexandru Gherghel, Ansamblului Folcloric "Cununița" Ilva Mare și îndrăgitei interprete Georgiana Lobonț.

Vreau să aduc mulțumiri colegilor mei din primărie, domnilor directori, Boca Ovidiu și Dunca Grigore, personalului administrativ și cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic "Ion Căian Românul" Căianu Mic și Școala Gimnazială Dobric pentru implicarea în organizarea acestui eveniment, dar și Consiliului Local Căianu Mic pentru susținerea manifestată.

Oameni buni, mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate lucrurile!

Vă doresc tuturor sărbători binecuvântate!”