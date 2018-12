Sexul neprotejat și pluripartitismul au prețul lor. Ridicat! La Mulţi Ani, tuturor!

Au trecut anii! Aproape 30 de la Revoluţia din Decembrie. Cumva au trecut ei, așa pe de-a rândul. Unul câte unul s-au dus, ca niște condori, vulturi de pradă, ăia ce așteaptă în Lano Estacado să moară cei porniți să cucerească deșertul.

În urmă cu 30 de ani, mâncam Eugenia, măsline uscate și beam ceai de mentă, asta pe la Cluj. Pe la Bistrița, da, înainte de-a merge în armată, mîncam câte ceva, beam vodcă și bere și ascultam cu prietenii Judas Priest sau Accept. În urmă cu 30 de ani.

În urmă cu 30 de ani, în discoteca din subsolul Casei de Cultură, acum Centru Cultural Municipal, Palal, măi, lucrurile păreau a fi bune, iar fetele frumoase, mai ales prietenoase. Iar muzica, muzica era de topul anilor 80: de la Duran Duran, la Foreigner, de la Personal Jesus la Wild Boys și Self Control, știi, Laura Braningam, Chicago, Nena sau Genesis… Ah, da, Falco cu Rock me Amadeus

În urmă cu 30 de ani, Partidul Comunist Român mi se părea un non-sens, deși, era considerat ”Centrul Vital al întregii societăți”, iar politica o Eugenie veche și tare precum betonul. Părea a fi Eugenia, biata de ea, cea mai ieftină curvă, cu toate, cu toate că în politică dar nici pe centură nu există curve ieftine.

Sexul neprotejat și pluripartitismul au prețul lor. Ridicat!

În urmă cu 30 de ani, ascultam KISS sau KROKUS, Lick it Up sau Head Hunter, pe caseta Agfa, cred că era BASF, dar pe Akay. Pe bune, era Akay.

Atunci am ascultat prima dată şi Judas Priest: Defenders of the Faith!!! Prea buni, prea ca la Londra!

În urmă cu 30 de ani, ascultam Europa Liberă, Metronomul, și credeam că lumea se împarte între comuniști și restul.

Nu apăruseră încă partidele politice. Doar PCR, adică pile, cunoștințe, relații, dar astea au rămas.

În urmă cu 30 de ani, beam suc ”Brifcor” și mâncam la Hermesul din Gheorgheni, cartierul Gheorgheni din Cluj, stația de la Ciupercă, prăjitură Albinuța – 1,75 de lei și langoșe lângă gară.

În urmă cu 30 de ani, aveam prieteni și mă pupam în casa scării cu cîte o fată. În scara mea, în scara ei. Uneori, uneori, mergeam la chefuri pe la garsoniere, beam bere, votcă și dimineața, spălam cu vin oţetit pe jos și fumam chiștoace găsite pe străzi. Era mai bine, mai altcumva, în timp ce la Europa Liberă se dădea Uriah Heep cu July Morning: There I was on a July morning. I was… mda

În urmă cu 30 de ani, citeam Oraș Patriarhal, Cezar Petrescu , Jules Verne, dar și pe Daninken cu ale sale Amintiri despre viitor. Mai citeam pe Filimon, Preda, Sadoveanu și Eminescu, Creangă sau Nichita Stănescu. Tot atunci am aflat despre Moartea Căprioarei: Seceta a ucis orice boare de vânt, Soarele s-a topit și a curs pe pământ! Da, în urmă cu 30 de ani… Mda, Tolstoi, Thomas Man, Jokai Mor, Asimov, Clarke, Arhur C Clarke sau Brian Aldis…

… În urmă cu 30 de ani, da, Biserica nu cerea bani pentru Mântuire, unii politicieni erau în scutece, dar, din păcate, lumea, oamenii ăştia, se pregăteau să devină umbrele de astăzi, nişte cutii goale care umblă mereu după ceva, aleargă prin viaţa golită se sensuri şi de frumuşeţe. Mai nou, mno, chiar eu mă întreb câtă răbdare mai are Dumnezeu cu noi?

Pot să închei aşa, venindu-mi în minte una din marile cărţi ale literaturii române: Cel mai iubit dintre pământeni, cu tot cu film, cu tot cu Ştefan Iordache şi Gheorghe Dinică:

Iubito, mă gândesc la tine, Ca un borfaş la ceasul unui Lord, Şi se ciocnesc în carnea mea drezine, şi caii fac atac de cord.

An Nou Fericit