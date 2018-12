Superstiții și tradiții românești de Anul Nou

La români, conform tradiției, în noaptea de Anul Nou românii trebuie să facă cât mai mult zgomot pentru a alungă toate spiritele rele, scrie calendarulortodox.ro.Unii români merg chiar mai departe și obișnuiesc să țină în buzunar o căpățâna de ustoroi, care are menirea de a-i feri de spiritele rele.O altă superstiție de Revelion este aceea că atât în ultima zi din an, cât și în prima zi a celui nou este bine să nu facem cheltuieli și să nu aruncăm nimic din casă (inclusiv gunoiul) deoarece, o data cu el, aruncăm afară din casă și norocul.Și că tot vine vorba de bani, există și superstiția conform căreia oamenii nu trebuie să aibă nicio datorie pe când începe noul an. În caz contrar, aceștia vor rămâne datori întreg anul.De asemenea, o bine cunoscută superstiție spune că prima persoană care va trece pragul casei în prima zi din an ne va influența tot anul. Conform tradiției, persoanele cu părul blond sau roșcat aduc ghinion în timp ce cele brunete aduc noroc. De asemenea, dacă prima persoană care intră în casă este bărbat, anul va fi plin de noroc, în timp ce dacă femeile intră primele, acesta va fi plin de ghinion.Conform tradiției populare, fețele nemăritate pun în Ajunul Anului Nou un fir de busuioc într-un vas cu apa, o ramură de măr și un ban. Dimineață, fețele își vor visă alesul cu care urmează să se căsătorească.De asemenea, la miezul nopții, ușă casei trebuie să fie deschisă, permițând astfel anului vechi să iasă, în timp ce cel nou să între.