Obiceiul Plugușorului în comuna Șanț

Obiceiurile străvechi de Anul Nou, păstrate mai ales de către bătrânii satelor Șanț și Valea Mare, localități ce compun comuna Șanț, continuă să fie păstrate cu sfințenie de către cei tineri.

Potrivit localnicilor mai vârstnici, în trecut erau doar două cete. Plugul cel Mare - alcătuit din feciorii care și-au satisfăcut stagiul militar, și celălalt plug, format din feciorii care urmau să plece în armată. Aceștia, urau pe la neamuri, vecini prieteni, dar cu precădere la fetele care erau intrate în joc. Colindătorii erau răsplătiți de către gazde cu colăcei, prăjituri, vin, țuica fiartă dar și cu bani. Banii primiți îi foloseau pentru a plăti ceterașii care erau arvuniți pe toată perioada Berii - așa cum este cunoscută petrecerea sărbătorilor de iarnă - interval de timp care dura de a două zi de Crăciun și se termină a două zi de Bobotează, atunci când era ”Spartul Berii”.

”Fetele care nu primeau plugul nu erau jucate la Bere, de aceea părinții lor trebuia să primească Plugul în casă. Niciodată nu dădeau buzna. Un fecior bătea întodeauna la ușă, intra în casă și întreba: ”Primiți plugul?”. Dacă se întâmplă că unele fete să nu primească Irozii de Crăciun nu erau jucate la Bere, de aceea trebuiau să primească neapărat Plugușorul de Anul Nou dacă voiau să nu rezeme peretele pereții locuințelor unde se țineau petrecerile. Pregătirile pentru Plugușor se făceau încă din perioadă Postului Crăciunului, când feciorii își pregăteau câlții, împleteau bicele, adunau versurile pentru urări, uneori mai compuneau. Între Crăciun și Anul Nou, din când în când, își mai încercau bicele și ieșeau afară în curte sau în grădină că să pocnească, era apreciat cel care știa să pocnească mai tare, dar pentru aceasta trebuia un bici bun. Umblatul cu Plugușorul începea în după-amiaza de Ajun și se termină spre dimineață”, ne-a povestit un localnic din Șanț.

Potrivit acestuia, printre versurile satirice se regăseau și stihuri hâtre la adresa fetelor. ”De urat am mai ura / dar ne temem c-a-nsera / și avem de trecut în vale /o dumbravă rea de cale / unde-s fetele nebune / și aruncă cu alune / și se leagă de feciori / ca albinele de flori / și de mine s-o legat / cu greu mare am scăpat / și-am ajuns acasă frate / fără căputul din spate / și de nu mă păzeam bine/ n-aveam nici cioareci pe mine...”.