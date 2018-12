ULTIMA ORĂ ! Patru victime după ce o căruță a fost lovită de mașină, la Nepos (FOTO - ACTUALIZARE)

ULTIMA ORĂ ! Patru victime după ce o căruță a fost lovită de mașină, la Nepos

În această seară, în jurul orei 17.30, pe DN 17 D, pe raza satului Nepos, s-a produs un accident rutier grav. Potrivit primelor informații, o căruță încărcată cu fân a fost lovită de un autoturism. În urma impactului, șoferul a fost grav rănit după ce calul a aterizat pe mașină, la fel ca și cei doi bărbați care se aflau în căruță, aceștia fiind aruncați pe șosea. O altă victimă, pasagerul din dreapta șoferului, a suferit răni ușoare. La locul accidentului au ajuns trei ambulanțe și se așteaptă să sosească și Terapia Intensivă Mobilă.

ACTUALIZARE, ora 19.00:

”Din primele verificări, autoturismul s-ar fi angajat într-o depășire neregulamentară, moment în care a intrat în coliziune frontală cu atelajul hipo care circula din sens opus și care nu era semnalizat corespunzător; Cei doi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în cazul șoferului și sub 0,1 în cazul căruțașului”, a precizat Crina Sîrb, purtătorul de cuvânt al IPJ Bistrița-Năsăud.

Șoferul este din Măgura Ilvei, mai precis din satul Arșița. Are 29 de ani iar pasagerul din dreapta era prietena lui. Căruțașul are 44 de ani, îl cheamă Grigore Varvari, locuiește în Feldru dar are casă și în Nepos, iar în căruța era prietena acestuia (o femeie din Maramureș). Bărbații sunt în stare gravă și au ajuns la spital, în timp ce femeile au răni ușoare.