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Economie

10 tactici prin care îți scurtezi termenul mediu de încasare

m Scris de magda dragu
10 tactici prin care îți scurtezi termenul mediu de încasare
Aosom
O firmă poate raporta profit și totuși să aibă dificultăți în plata salariilor, furnizorilor sau taxelor. Situația apare frecvent atunci când clienții plătesc facturile mai târziu decât ai estimat. De aceea, merită să urmărești termenul mediu de încasare: numărul de zile dintre emiterea facturii și intrarea banilor în cont. Un termen prea mare poate bloca […]

Sursa: Gazeta De Sud

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