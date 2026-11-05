10 tactici prin care îți scurtezi termenul mediu de încasare

O firmă poate raporta profit și totuși să aibă dificultăți în plata salariilor, furnizorilor sau taxelor. Situația apare frecvent atunci când clienții plătesc facturile mai târziu decât ai estimat. De aceea, merită să urmărești termenul mediu de încasare: numărul de zile dintre emiterea facturii și intrarea banilor în cont. Un termen prea mare poate bloca […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗