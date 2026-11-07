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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

10.000 de euro investiți în FIDELIS: cât încasezi anual și cât primești după 10 ani

m Scris de madalina bahrim
10.000 de euro investiți în FIDELIS: cât încasezi anual și cât primești după 10 ani
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Aceasta este una dintre cele șapte variante disponibile în ediția FIDELIS care începe pe 6 noiembrie 2026. Ca să alegi dacă merită să investești în titluri de stat, trebuie să știi mai întâi cum funcționează aceste titluri: practic, îi împrumuți statului o sumă de bani, iar acesta se angajează să îți plătească o dobândă stabilită […] The post 10.000 de euro investiți în FIDELIS: cât încasezi anual și cât primești după 10 ani appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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