Aceasta este una dintre cele șapte variante disponibile în ediția FIDELIS care începe pe 6 noiembrie 2026. Ca să alegi dacă merită să investești în titluri de stat, trebuie să știi mai întâi cum funcționează aceste titluri: practic, îi împrumuți statului o sumă de bani, iar acesta se angajează să îți plătească o dobândă stabilită […] The post 10.000 de euro investiți în FIDELIS: cât încasezi anual și cât primești după 10 ani appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗