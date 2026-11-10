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Economie

1,2 miliarde de euro ar putea intra în bugetul României până la finalul anului: Nazare explică situația fondurilor SAFE

l Scris de loredana codruț
1,2 miliarde de euro ar putea intra în bugetul României până la finalul anului: Nazare explică situația fondurilor SAFE
Aosom
1.2 miliarde de euro ar putea intra în conturile țării, însă banii vin numai dacă România reușește să demonstreze că a respectat jaloanele trasate.:

Sursa: Stiri Pe Surse

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