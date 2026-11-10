1,2 miliarde de euro ar putea intra în bugetul României până la finalul anului: Nazare explică situația fondurilor SAFE

Tech 10 Nov 2026

Urmăriţi ZF Deschiderea de Astăzi, 10 noiembrie 2026: Raul Putilean, country manager Finax România, despre rezistenţa BVB la vânzările din AI, un posibil raliu de final de an şi noua soluţie Finax pentru piaţa românească

Bursa de la Bucureşti a trecut mai uşor decât pieţele externe prin valul de vânzări din tehnologie şi AI de săptămâna trecută, susţinută de...