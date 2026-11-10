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Economie

17 morți și 12 răniți în urma unei explozii la o uzină siderurgică din Turcia

d Scris de daniela moise
17 morți și 12 răniți în urma unei explozii la o uzină siderurgică din Turcia
Aosom
Cel puţin 17 persoane au murit şi alte 12 au fost rănite în urma unei explozii care s-a produs luni la o uzină siderurgică din apropierea oraşului portuar Izmir, din vestul Turciei, potrivit unui bilanţ actualizat. Toate victimele sunt muncitori de la uzina Habas Demir Celik din Aliaga, unul dintre principalii producători de oţel din […]

Sursa: Gazeta De Sud

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