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Economie

300 lei în plus la pensie, în decembrie 2026, pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează (Gândul)

z Scris de ziar com copyright directway
300 lei în plus la pensie, în decembrie 2026, pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează (Gândul)
Aosom
Se dau 300 lei în plus la pensie, în decembrie 2026, pentru această categorie de pensionari din (…)

Sursa: Ziar.com

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