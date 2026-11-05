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Economie

3,4 miliarde de euro din PNRR, în pericol! AUR cere Guvernului Niculescu să răspundă pentru eșecul gestionării fondurilor europene!

r Scris de redactor, remus vlad
3,4 miliarde de euro din PNRR, în pericol! AUR cere Guvernului Niculescu să răspundă pentru eșecul gestionării fondurilor europene!
Aosom
România riscă suspendarea a 3,4 miliarde de euro din PNRR, după ce ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Alexandru Ghigiu, a anunțat că, din cele 6,4 miliarde de euro solicitate, doar aproximativ 3 miliarde ar urma să fie încasate, s...

Sursa: Stiri Pe Surse

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