36.530 de bunuri, 182 de categorii distincte de produse, 12 ore de inventar și o valoare totală estimată este de 18.265.000 de lei. Acesta este rezumatul în cifre al unei acțiuni comune de control desfășurată, în această săptămână, de inspectorii vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciului Echipe Mobile Calafat, în cooperare cu […] The post 36.530 de bunuri, în valoare de 18.265.000 de lei, descoperite la Calafat, într-un autocamion cu destinația Olanda first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗