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Economie

48 de ore pentru a transforma datele NASA în aplicații și jocuri: NASA Space Apps Challenge revine la București și Cluj

s Scris de start-up.ro
48 de ore pentru a transforma datele NASA în aplicații și jocuri: NASA Space Apps Challenge revine la București și Cluj
Aosom
O aplicație care urmărește sănătatea astronauților, un joc în care copiii gestionează o bază lunară sau marțiană și soluții pentru adaptarea agriculturii la schimbările climatice se numără printre...

Sursa: Start-up

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