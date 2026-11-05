5 Știri Global: Democrații preiau puterea în SUA. Europa intră în iarnă cu cel mai scăzut nivel al stocurilor de gaze naturale din 2013

În Statele Unite, Congresul își schimbă culoarea dominantă, din roșu în albastru. Democrații preiau controlul în ambele camere legislative după alegeri dezamăgitoare pentru Donald Trump. În aceste condiții, viitorul se arată tumultos pentru americani. O nouă ediție 5 știri Global vă prezintă cele mai importante subiecte de pe glob din ultima săptămână, examinate într-o coproducție Libertatea și Euronews.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗