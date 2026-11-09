Timp de trei zile, 66 de tineri au lucrat la idei de afaceri, au învățat să valideze concepte și să le transforme în proiecte cu potențial de business, în cadrul Startup Ideas Competition (SIC) 2026. Concursul a fost organizat de Universitatea Politehnica Timișoara, prin InoHub UPT, în parteneriat cu Cowork Timișoara și cu sprijinul VITAS […] Articolul 66 de studenți au participat la Startup Ideas Competition, concursul de antreprenoriat organizat de Universitatea Politehnica Timișoara apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗