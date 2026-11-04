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Economie

A aplicat la 1093 de joburi în 6 luni și nu a fost acceptat nicăieri: doar 83 de angajatori i-au trimis un răspuns

i Scris de ionela stănilă
A aplicat la 1093 de joburi în 6 luni și nu a fost acceptat nicăieri: doar 83 de angajatori i-au trimis un răspuns
Aosom
Nimeni nu-i poate reproșa că nu a făcut tot posibilul. Nans, un bărbat de 39 de ani, din regiunea Lyon, Franța, aflat în reconversie profesională, a aplicat la 1.093 de joburi în 6 luni, dar a primit doar 83 de răspunsuri. Totul, cu o singură speranță: aceea de a găsi un loc de muncă. Fără alternativă, a renunțat la studii.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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