A aplicat la 1093 de joburi în 6 luni și nu a fost acceptat nicăieri: doar 83 de angajatori i-au trimis un răspuns

Nimeni nu-i poate reproșa că nu a făcut tot posibilul. Nans, un bărbat de 39 de ani, din regiunea Lyon, Franța, aflat în reconversie profesională, a aplicat la 1.093 de joburi în 6 luni, dar a primit doar 83 de răspunsuri. Totul, cu o singură speranță: aceea de a găsi un loc de muncă. Fără alternativă, a renunțat la studii.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗