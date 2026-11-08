 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

A fost deschisă linia electrică ce conectează direct Republica Moldova la rețeaua europeană. „Dependența de energia rusească s-a încheiat”

v Scris de viorela marin
A fost deschisă linia electrică ce conectează direct Republica Moldova la rețeaua europeană. „Dependența de energia rusească s-a încheiat”
Aosom
Republica Moldova a inaugurat duminică Linia Electrică Aeriană de 400 kV Vulcănești – Chișinău. LEA Vulcănești – Chișinău reprezintă cea mai importantă investiție în infrastructura de transport al energiei electrice din R. Moldova din ultimele decenii, arată Ministerul Energiei de la Chișinău. Odată pusă în funcțiune, linia electrică va putea transporta peste 50% din consumul …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech