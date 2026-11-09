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Economie

A0 nu va fi finalizată în 2026. Alți aproximativ 130 de kilometri de autostradă și drum expres ar putea fi dați în circulație până la final de an

o Scris de olivia andrei
A0 nu va fi finalizată în 2026. Alți aproximativ 130 de kilometri de autostradă și drum expres ar putea fi dați în circulație până la final de an
Aosom
Aproximativ 200 de kilometri de autostradă și drumuri expres ar urma să fie dați în circulație în acest an, dintre care 71 de kilometri au fost deja deschiși, a anunțat ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ovidiu Popa.

Sursa: Ziare

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