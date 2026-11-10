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Economie

A7 Bacău – Pașcani: Constructorul vrea să termine 49,3 km în 2026. Banii de la buget, decisivi pentru finalizare

o Scris de oana antipa
A7 Bacău – Pașcani: Constructorul vrea să termine 49,3 km în 2026. Banii de la buget, decisivi pentru finalizare
Aosom
Lucrările pe primele două loturi ale Autostrăzii Bacău–Pașcani (A7), cu o lungime totală de aproximativ 49,3 kilometri, au ajuns la stadii de execuție de 80%, respectiv 65%.

Sursa: Mediafax Ro

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