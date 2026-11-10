Administrația Bazinală de Apă Jiu, prin personalul SGADolj, desfășoară lucrări de reparații și completări de terasamente la digul de pe malul stâng al râului Jiu, în sectorul Beharca – Tatomirești, în zona unei breșe, pe o lungime de 300 de metri, anunță reprezentanâții ABA Jiu. „Intervenția este necesară ca urmare a degradărilor produse în timp […] The post ABA Jiu, intervenții la digurile de la Jiu și Dunăre appeared first on Indiscret in Oltenia.

Sursa: Indiscret In Oltenia Citește mai departe la sursa originală ↗