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Economie

ABA Jiu, intervenții la digurile de la Jiu și Dunăre

i Scris de indiscret
ABA Jiu, intervenții la digurile de la Jiu și Dunăre
Aosom
Administrația Bazinală de Apă Jiu, prin personalul SGADolj, desfășoară lucrări de reparații și completări de terasamente la digul de pe malul stâng al râului Jiu, în sectorul Beharca – Tatomirești, în zona unei breșe, pe o lungime de 300 de metri, anunță reprezentanâții ABA Jiu. „Intervenția este necesară ca urmare a degradărilor produse în timp […] The post ABA Jiu, intervenții la digurile de la Jiu și Dunăre appeared first on Indiscret in Oltenia.

Sursa: Indiscret In Oltenia

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