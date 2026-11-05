 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Abonamentele Genius de Black Friday costă între 34,99 și 499,99 lei pe an pentru clienții noi

t Scris de tudor dima
Abonamentele Genius de Black Friday costă între 34,99 și 499,99 lei pe an pentru clienții noi
Aosom
Genius costă între 34,99 și 499,99 lei pe an pentru clienții noi, timp de două săptămâni. Elite include servicii video și livrări eligibile.

Sursa: Ziarul Financiar

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech