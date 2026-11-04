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Economie

Acţionarii Christian Tour au aprobat un credit de până la 10 mil. euro de la BRD, cu dobândă EURIBOR plus 2,15 puncte procentuale, pentru refinanţarea facilităţii bancare existente

l Scris de liviu popescu
Acţionarii Christian Tour au aprobat un credit de până la 10 mil. euro de la BRD, cu dobândă EURIBOR plus 2,15 puncte procentuale, pentru refinanţarea facilităţii bancare existente
Aosom
Acţionarii Christian ‘76 Tour (TRIP), companie listată pe Segmentul Principal al Bursei de Valori Bucureşti, au aprobat miercuri, 4 noiembrie,...

Sursa: Zf Ro

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