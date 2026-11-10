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Economie

Acționarii Nvidia au dat în judecată compania și pe directorul Jensen Huang, pe care îi acuză că i-au indus în eroare cu privire la relația cu Alice Huang și cu compania Megaspeed. Separat, Donald Trump a declarat că FBI investighează cazul.

a Scris de andreinichita.b@gmail.com
Acționarii Nvidia au dat în judecată compania și pe directorul Jensen Huang, pe care îi acuză că i-au indus în eroare cu privire la relația cu Alice Huang și cu compania Megaspeed. Separat, Donald Trump a declarat că FBI investighează cazul.
Aosom
Acționarii îl acuză pe directorul companiei Nvidia, Jensen Huang, că i-ar fi indus în eroare cu privire la presupusa relație amoroasă pe care a avut-o cu Alice Huang, o fostă directoare a companiei Megaspeed, cu sediul în Singapore. În proces, se susține că niciunul dintre aceștia nu a dezvăluit faptul că problema ridica îngrijorări legate […]

Sursa: Biziday

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