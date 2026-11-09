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Economie

Acţionarii One United Properties au aprobat dividende de 1,89 lei pe acţiune, un program de obligaţiuni de până la 500 mil. euro şi gruparea activelor de închiriere într-un holding

l Scris de liviu popescu
Acţionarii One United Properties au aprobat dividende de 1,89 lei pe acţiune, un program de obligaţiuni de până la 500 mil. euro şi gruparea activelor de închiriere într-un holding
Aosom
Acţionarii One United Properties (ONE) au aprobat luni dividende interimare brute de 1,89 lei pe acţiune din profitul primului semestru, în total 199...

Sursa: Zf Ro

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