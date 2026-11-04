Acțiunile companiei lui Donald Trump s-au prăbușit cu 11% după victoria democraților. Ce se întâmplă cu Truth Social

Înfrângerea republicanilor la alegerile pentru Congresul SUA a fost urmată de o lovitură și pentru afacerile lui Donald Trump. Acțiunile Trump Media & Technology Group, compania care deține rețeaua socială Truth Social, au scăzut cu 11% în tranzacțiile dinaintea deschiderii Bursei americane, miercuri, 4 noiembrie 2026, potrivit CNBC. Scăderea a venit în timp ce principalele piețe financiare americane dădeau semne de revenire după victoria democraților.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗