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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Acţiunile companiilor AI îşi revin după două zile de scăderi puternice

m Scris de mediafax
Acţiunile companiilor AI îşi revin după două zile de scăderi puternice
Aosom
Acţiunile marilor companii de inteligenţă artificială au revenit pe creştere vineri, după două zile de pierderi puternice. Nvidia şi alte companii de tehnologie au recuperat o parte din pierderile înregistrate în această săptămână.

Sursa: Zf Ro

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